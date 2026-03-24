Goal.com
مباشر
CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

ترجمه

سكاي سبورت - ميلان، تجديد عقد ليو في انتظار: وأليجري معجب بكاسترو

ميلان
انتقالات
بولونيا
رافائيل لياو
ماسيميليانو أليجري
سانتياغو كاسترو

مستقبل لا يزال قيد التقييم، مع استراتيجية صيفية بدأت تتبلور في سوق الانتقالات.

أرسى اجتماع قمة سوق الانتقالات الذي عُقد في الأيام الماضية الأسس لاستراتيجيات ميلان في المستقبل القريب.

من الواضح أن النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي، والذي لا يزال تركيزه الأكبر منصبًا على نهاية الموسم الحالية التي يجب - وفقًا لرؤية النادي - أن تضمن الترتيب في جدول الترتيب والتأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بذل كل ما في وسعه للفوز بلقب الدوري، قد بدأ في التخطيط لصيف سيكون بالتأكيد حافلًا بالتغييرات، خاصة في الخط الهجومي.

بعض الأسماء والأفكار والتوجهات لدى إدارة الروسونيري والمدرب ماسيميليانو أليجري أصبحت بالفعل واضحة وشفافة: هدف المدرب هو التعاقد مع مهاجم، رقم 9 جديد، مع الأخذ في الاعتبار مستقبل غير مؤكد لمن لعب حتى الآن كمهاجم وسط طوال الموسم في تشكيلة أليجري 3-5-2.

  • بيتش كاسترو

    أولاً وقبل كل شيء، وفقاً لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، تكتسب فكرة التعاقد مع المهاجم الشاب سانتياغو كاسترو، لاعب بولونيا، زخماً متزايداً في خط الهجوم. ويحظى المهاجم الأرجنتيني المولود عام 2004 بإعجاب كبير من مدرب الروسونيري أليجري بفضل صفاته كلاعب رقم 9 بحت، فهو قادر على أن يكون موثوقاً أمام المرمى وأن يتفاعل مع بقية الفريق في اللعب الجماعي.

    في الوقت الحالي، لا يزال الأمر مجرد اهتمام: لم يتم بعد الاتصال بالنادي الإيميلياني أو بمحيط اللاعب، وذلك أيضًا لأن بولونيا تطلب مبلغًا كبيرًا للغاية يقدر بحوالي 40 مليون يورو - على الأقل - أو حتى 50 مليون يورو.

  • تجديد عقد ليو في حالة انتظار

    وبالنسبة للاعب رقم 9 الذي يثير الاهتمام، هناك لاعب رقم 10 يبدو أن مصيره قد يتغير في الأشهر المقبلة.

    كما ذكرت قناة Sky Sport، فإن تجديد عقد رافائيل ليو - الذي ينتهي في 30 يونيو 2028 - معلق حالياً. بعد العديد من المحادثات حول إمكانية تمديد عقده لتأكيد دور اللاعب البرتغالي المحوري في مشروع ميلان، توقفت الاتصالات والمحادثات حول التجديد قليلاً في الأسابيع الأخيرة.

    يذكر أن المفاوضات بشأن التجديد بدأت منذ أشهر، حيث كان النادي عازماً على تمديد العقد مع لاعبه رقم 10 حتى عام 2030 على الأقل، إن لم يكن حتى عام 2031، بحيث يتزامن انتهاء العقد مع انتهاء عقد قائد النادي مايك مايغان.

    وبالتالي، فإن مستقبل ليو - خاصةً في حال وصول عروض مهمة محتملة في الصيف - لا يزال قيد التقييم.

الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان