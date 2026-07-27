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سكالوني يكسر صمته عقب وصافة المونديال ويرد بحزم على الناقدين: لا يعرفون قيمتنا!
سكالوني يستعرض أسبوعًا حافلًا بالمشاعر المتباينة
شعر سكالوني، المعروف بطبعه المتحفظ وتفضيله البقاء بعيدًا عن الأضواء، أن أهمية هذه اللحظة تتطلب تواصلًا مباشرًا مع المشجعين الذين تابعوا الفريق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
واستهل المدرب بيانه بالتأكيد على الأثر النفسي الشديد الذي تركته الأيام السبعة الماضية عليه وعلى طاقمه.
وكتب سكالوني: «بعد أسبوع حافل تداخلت فيه مشاعر الحزن والفرح، والدموع والابتسامات، والكرب والهدوء، والتوتر والسكينة، أستطيع أخيرًا أن أجلس وأكتب بضع كلمات. ورغم أنكم تعلمون أنني لست من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون هذه هي أفضل طريقة للوصول إليكم».
- Getty Images Sport
اعتذار عن الحلم الذي لم يتحقق
كان جوهر رسالة سكالوني هو الشعور العميق بالمسؤولية تجاه ملايين المشجعين الذين كانوا يتوقعون تكرار انتصار عام 2022. ولم يختبئ المدرب وراء الأعذار التكتيكية أو العوامل الخارجية، بل قدم اعتذارًا صادقًا عن فشله في تحقيق اللقب الأسمى. وأعرب عن فهمه العميق لما تعنيه كرة القدم للشعب الأرجنتيني، لا سيما باعتبارها ملاذًا مؤقتًا من صعوبات الحياة اليومية.
وقال سكالوني: «كل ما يمكنني قوله هو أنني آسف لأنني لم أستطع أن أحضر لكم كأساً آخر وأمنحكم فرحة جديدة، ولو لبضعة أيام فقط، قد تجعلكم تنسون كل الأمور السيئة في الحياة».
الدفاع عن «المحاربين» وقيمهم
ورغم أن النتيجة لم تكن كما تمنتها الأمة، سارع سكالوني إلى تحويل التركيز نحو الشخصية والمرونة اللتين أظهرهما لاعبوه طوال البطولة. ووصف فريقه بـ«المحاربين». وأورد المدرب البالغ من العمر 48 عامًا سلسلة من المزايا التي يعتقد أنها تميز هذا الجيل من المواهب الأرجنتينية، مشددًا على أن إرثهم لا ينبغي قياسه بالبطولات فحسب، بل بالطريقة التي مثلوا بها قميص المنتخب تحت ضغط هائل.
وقال سكالوني: «لكنني أريدكم أن تتذكروا ما حاولنا أن نُظهره لهذه المجموعة من اللاعبين، محاربيّ، كما أطلقت عليهم عندما تحدثت مع زوجتي عنهم. "الجهد، والرغبة، والإرادة، وعقلية «أستطيع»، ورفض الاستسلام (حتى عندما تصبح الأمور صعبة)، وبذل كل ما في وسعك (حتى عندما لا يتبقى لديك شيء)، وتحمل النقد القاسي من أشخاص لا يعرفون قيمتنا، والهدوء، والإرادة للاستمرار عندما لا تطيع ساقاك عقلك... هذا هو الكأس الحقيقي."
- Getty Images Sport
الامتنان ومستقبل غامض
مع اقتراب البيان من نهايته، خصص سكالوني بعض الوقت للتعبير عن امتنانه للشبكة الواسعة من المحترفين الذين دعموا مهمة المنتخب. بدءًا من طاقمه التدريبي المباشر وصولاً إلى العاملين «الصامتين» في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) الذين حرصوا على راحة المنتخب خلف الكواليس، أقر المدرب بأن المشاركة في كأس العالم تمثل جهدًا جماعيًّا هائلًا. ومع ذلك، لم يوضح سكالوني بعد مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في ديسمبر.
وقال سكالوني: «أنا ممتن إلى الأبد لطاقمي التدريبي، واللاعبين، وموظفي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، وأولئك الذين يعملون بهدوء لضمان راحتنا، ولكل واحد منكم على المودة التي أظهرتموها».
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