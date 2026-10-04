"لم أعد قادرًا على مجاراة إخبار الناس" .. سكالوني يتحدث عن "أزمة" وداعية ميسي

اعترف ليونيل سكالوني بأن منتخب الأرجنتين لن يكون كما كان أبداً، فيما يستعد الأسطورة ليونيل ميسي لظهوره الأخير بالقميص الأزرق والأبيض الشهير.
وقد تحدث المدرب الفائز بكأس العالم عن التأثير الفريد لقائده عقب فوز ودي كاسح على ملعب "إل مونومنتال".
اعترف ليونيل سكالوني بأن منتخب الأرجنتين لن يكون كما كان أبداً، فيما يستعد الأسطورة ليونيل ميسي لظهوره الأخير بالقميص الأزرق والأبيض الشهير.
وقد تحدث المدرب الفائز بكأس العالم عن التأثير الفريد لقائده عقب فوز ودي كاسح على ملعب "إل مونومنتال".
شارك سكالوني تأملاً مؤثراً حول الاعتزال الدولي الوشيك لليونيل ميسي، معترفاً بالفراغ العميق الذي سيتركه خلفه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
فبعد الفوز الحاسم بنتيجة 7-0 على بوركينا فاسو، تحوّل التركيز على الفور إلى الظهور الأخير لميسي، المقرر في المباراة الودية أمام بنين يوم الثلاثاء.
وقد اعترف سكالوني، الذي قاد النجم العالمي إلى أمجاد كوبا أمريكا وكأس العالم، بأن ديناميكية الفريق مقبلة على تغيير دائم.
وأوضح سكالوني: «لم يبقَ الآن سوى الحنين، بما أنه لن يكون موجوداً»، وفقاً لما نقلته صحيفة لا ناسيون. «لم يعد الأمر يتعلق بكرة القدم فحسب؛ فعلينا أن نواصل اللعب. لكن الإحساس بوجوده على أرض الملعب فريد من نوعه. وهذا ما أودّ أن يفهمه الناس: ما ينقله على أرض الملعب. للجميع: للخصم، ولزميله، ولجمهور المنافس، ولجمهوره. لم أرَ ذلك في أي شخص آخر. وهذا ما سنفتقده أكثر من أي شيء. سيبقى المنتخب الأرجنتيني موجوداً، لكنه منطقياً لن يكون كما كان».
بعيدًا عن لقطاته الخاطفة للأنفاس ولحظاته السحرية داخل الملعب، يؤكد ليونيل سكالوني أن الإرث الأعظم الذي سيتركه ميسي للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم الأرجنتينيين يتحدد من خلال أخلاقيات عمله الراقية بعيدًا عن الأضواء. فميسي يضرب مثالًا استثنائيًا عبر التزامه الدؤوب، إذ يحضر باستمرار لتمثيل منتخب بلاده حتى عندما يكون التأهل قد تحقق بالفعل أو عندما لا يكون وجوده ضروريًا تمامًا.
وأشار سكالوني قائلًا: "إنه مثال لا يُصدق: أول من يصل وآخر من يغادر، وطريقة اعتنائه بنفسه، وكيف يخوض كل مباراة. يمكنك أن ترى أنه ظاهرة من مجرد طريقة لعبه، لكن لديه أمورًا خلف الكواليس يراها زملاؤه، وهو أفضل مثال يمكن أن يوجد. لقد رحل، أو هو في طريقه للرحيل، لأن أمامه مباراة إضافية، وهو شيء لا يُقارن".
تمثّل مواجهة الثلاثاء على ملعب الـ"مونومنتال" تكريمًا كبيرًا للقائد الأسطوري، إلى جانب المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين توّجوا بلقب العالم في مونديال قطر 2022. وبلغت حالة الهستيريا المحيطة بالطلب على التذاكر مستويات غير مسبوقة، إذ كشف سكالوني عن الحجم الهائل من الجماهير المتلهفة لمشاهدة ميسي بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة على أرضه.
واعترف المدرب قائلًا: "لو كانت هناك خمسة ملاعب مثل المونومنتال، لامتلأت جميعها. وصلتني رسائل من كل مكان، ولم أعد قادرًا على مجاراة إخبار الناس بمدى صعوبة الحصول على التذاكر."
"أتخيّل، قبل كل شيء، أن تسود المشاعر لدى الجميع، بما في ذلك ليو بالطبع. منذ اللحظة التي يطأ فيها أرضية ملعب المونومنتال، سيكون يومًا لا يُنسى بالنسبة للجميع. وأنا ممتن لكوني جزءًا منه. سيكون يومه، ويوم زملائه، يوم أولئك الذين منحوه أعظم فرحة كروية، والذين يستحقون ذلك".
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تتواصل التكهنات حول مستقبل سكالوني نفسه، لكن المدرب أكد أنه ما زال مدفوعًا بطاقة العمل وليس بالضغوط الخارجية. وأشار إلى الراحل أليخاندرو سابيا وكارلوس بيلاردو عند حديثه عن ثقل هذا الدور، مشددًا على ضرورة عيش حياة متوازنة لتجنب أن تستهلكه متطلبات المنصب الصعب في الأرجنتين.
وكشف سكالوني قائلًا: «لا أحد يضع مسدسًا على رأسي كي أستمر. أضع في اعتباري كثيرًا ما قاله كارلوس [بيلاردو] في ذلك الوقت، وكذلك حديثًا دار مع زوجة أليخاندرو سابيا. من المهم جدًا أن يعيش المرء حياته، لأن هذا المنصب يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية، لكنني أواصل عيش حياتي. هذه هي الطريقة الوحيدة كي لا يستهلكني هذا الأمر، وإلا سأكون عبدًا له».