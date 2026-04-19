Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Sule GFXGoal AR, Gemini
Filippo Cataldo و علي رفعت

سقط مصابًا وتسبب في ركلة جزاء: مأساة في بوروسيا دورتموند.. زوله يختتم مسيرته بأسوأ شكل ممكن!

الدوري الألماني
فقرات ومقالات
نيكلاس شول
هوفينهايم ضد بوروسيا دورتموند
هوفينهايم
بوروسيا دورتموند

انضم نيكلاس زوله إلى بوروسيا دورتموند ليثبت نفسه أمام بايرن ميونخ ويُظهر قدراته أمام حامل اللقب. وبعد أربع سنوات، قد ينتهي فصله مع دورتموند بنهاية مريرة ومؤلمة — وهو ما تجسد في لحظة واحدة معبرة. ومع ذلك، قدم زوله العديد من العروض المتميزة طوال هذه الفترة.

أثبت نيكو كوفاتش رومانسيته التكتيكية بإعادة نيكلاس زوله إلى التشكيلة الأساسية لفريق بوروسيا دورتموند للمرة الأولى منذ 7 فبراير 2026، عندما شارك المدافع في الفوز 2-1 على فولفسبورج. لأول مرة منذ 7 فبراير 2026، أدرج المدرب المدافع في التشكيلة الأساسية للفريق في رحلة الفريق إلى هوفنهايم، حيث بدأ زوله مسيرته الاحترافية في عام 2013 وأصبح لاحقاً أول لاعب دولي مع المنتخب الألماني من منطقة كرايشجاو.

وقال كوفاتش بعد الهزيمة 1-2، وهي الخسارة الثانية على التوالي لدورتموند في الدوري الألماني، والتي، بسبب سلسلة من الأحداث المؤسفة، قد تكون آخر ظهور لزوله بقميص الفريق: "بالطبع، من الجيد دائمًا اللعب ضد أنديتك القديمة. كان هذا أيضًا هدفي مع نيكي"

  • في الدقيقة 37، انزلق زوله داخل منطقة الجزاء أثناء محاولته اعتراض مهاجم هوفنهايم أندريه كراماريتش، مما أدى إلى التواء في ركبته. وبينما كان يسقط، عبّر عن ألمه بتعبيرات وجهه، ثم رفع ذراعه قبل أن يستقر على ظهره.

    وفي تلك اللحظة، اصطدمت تسديدة كراماريتش بيده، وسمح الحكم دانيال سيبرت في البداية بمواصلة اللعب، ثم سمح بتقديم العلاج لزوله قبل أن يغادر المدافع الملعب وهو يعرج، باكياً وبدعم من الطاقم الطبي.

    وبعد ذلك فقط، راجع سيبرت الحادثة عند خط التماس ومنح ركلة جزاء، وفقاً لقواعد لمس الكرة باليد التي تعرضت لانتقادات واسعة. وبحلول الوقت الذي سجل فيه كراماريتش الركلة الجزائية ليجعل النتيجة 1-0، كان زوله قد وصل بالفعل إلى الأنفاق تحت الأرضية بالملعب.

    "لا نعرف أي شيء مؤكد حتى الآن. على الأقل كان قادراً على تحمل وزنه عليها. هذه علامة جيدة، على أي حال"، أفاد كوفاتش لاحقاً. لكن المدير التنفيذي لارس ريكن كان أقل تفاؤلاً: "هناك بالفعل شك في إصابة خطيرة. إنه جالس في غرفة الملابس مع ضمادة على ركبته"، قال. 

    بعد ظهر يوم الأحد، أعلن نادي بوروسيا دورتموند بحذر أن زوله لم يتعرض سوى لـ"إصابة طفيفة في الركبة"، وأنه قد يشارك في المرحلة الأخيرة من الموسم.

    سيغادر زوله بوروسيا دورتموند في الصيف بعد أربع سنوات عانى خلالها من الإصابات بشكل كبير، وهو رحيل تم تأكيده منذ منتصف مارس. ونتيجة لذلك، قد تحدد تلك الزلة والإصابة والركلة الجزائية دون قصد فترة وجوده في دورتموند، بغض النظر عما إذا كان سيلعب مرة أخرى أم لا. بالنسبة لبوروسيا دورتموند، فإن الأولوية الفورية هي ضمان المركز الثاني في الدوري الألماني؛ فقد جعلت هزيمتان متتاليتان هذا الهدف في خطر، على الأقل من الناحية الحسابية.

    كانت تلك اللقطة مجرد أحدث حلقة في سلسلة: لا يزال المشجعون يتذكرون الصورة التي التقطت قبل وقت قصير من نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، والتي أظهرته يتدرب مرتديًا قميصًا مشدودًا على بطنه.


    قبل يوم السبت، كان قد غاب بالفعل عن 226 يوماً — و39 مباراة — خلال الموسمين الماضيين بسبب سلسلة من الإصابات في العضلات والظهر والفخذ. كانت مباراة السبت، ضد أول نادٍ احترافي له، هي العاشرة له فقط في الدوري الألماني هذا الموسم، بإجمالي 485 دقيقة. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-MAINZAFP

    كان بإمكان نيكلاس زوله أن ينتقم من بايرن ميونخ بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند

    كان كل من زوله ونادي بوروسيا دورتموند يفضلان تجنب هذه النهاية المفاجئة لعلاقة كانت تعاني بالفعل من مشاكل عميقة.

    ومع ذلك، كان وصوله في صيف 2022 كلاعب حر يُنظر إليه في البداية على أنه إنجاز كبير لبوروسيا.

    كان نادي بايرن ميونخ، الذي كان سولي لاعباً أساسياً بلا منازع فيه منذ انضمامه في عام 2017 — لا سيما تحت قيادة نيكو كوفاتش — يرغب في تمديد عقده، ولكن بشروط معينة فقط.

    بعد أشهر من المفاوضات المطولة، شعر سولي بعدم التقدير من جانب البطل القياسي، لذا اختار في الربيع الانتقال مجانًا. على الرغم من أنه فكر في الانتقال إلى إنجلترا، إلا أن دورتموند كان بديلاً قوياً، حيث قدم له الفرصة لإثبات قيمته أمام بايرن. وأفادت التقارير أنه كان يتقاضى حوالي 14 مليون يورو سنويًا في بوروسيا دورتموند.

    خلال هذه الفترة، كان بايرن في حالة تراجع إلى حد ما، حيث واجه صعوبات في سوق الانتقالات سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين، وفشل في تشكيل فريق متماسك في كل موسم.

    كان لا بد أن تنتهي سلسلة ألقاب بايرن في وقت ما، وكان دورتموند مستعداً للاستفادة من ذلك في موسم 2022/23، تعثر البطل فعلاً؛ وتم إقالة ناجلسمان في الربيع لأسباب لا تزال تحير الكثيرين؛ وبحلول الجولة 34، بدا أن دورتموند سيحصد اللقب، والباقي هو تاريخ: هدف الفوز الذي سجله جمال موسيالا في الدقيقة 89 لصالح بايرن في كولونيا، إلى جانب هدف التعادل الذي سجله زوله في الدقيقة 90+6 لصالح دورتموند في ماينتس، لم يؤديا سوى إلى تأخير المحتوم — حيث حصد بايرن لقبه الثالث والثلاثين ولقب الدوري الألماني الحادي عشر على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق. 

  • Niklas Süle Monstergrätsche Kylian Mbappe 2024 Imago/RHR-Foto

    خسر نيكلاس زوله عشرة كيلوجرامات خلال فترة وجوده في نادي بوروسيا دورتموند.

    في موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند، شارك سولي في 29 مباراة بالدوري الألماني وأصبح حجر الزاوية في خط الدفاع، لا سيما بعد العطلة الشتوية. وجاءت لحظته الحاسمة في ديسمبر 2023، عندما نفذ تدخلًا انزلاقيًا داخل منطقة الست ياردات ليحرم كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. انطلق زوله بسرعة نحو المرمى، وحرف الكرة بعيداً عن خط المرمى بتدخل حاسم من النوع الذي عادة ما يقتصر على حراس المرمى.

    تجسدت شراكتهما في تلك الصورة: تدخل انزلاقي لا يقل أهمية وعاطفية عن أي هدف. تعادل بوروسيا دورتموند 1-1، وفاز بالمجموعة الصعبة، ولم تنته مسيرته في دوري أبطال أوروبا إلا في النهائي بملعب ويمبلي. وشاهد زوله المباراة التي خسرها فريقه 2-0 أمام ريال مدريد من على مقاعد البدلاء؛ وفقد مكانه الأساسي في البطولة بعد دور الـ16، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف بشأن لياقته البدنية.

    غاب عن يورو 2024، وعمل بدلاً من ذلك مع مدرب شخصي، وخسر عشرة كيلوجرامات وأبهر الجميع في فترة الإعداد للموسم.

    أشاد به المدير الرياضي آنذاك سيباستيان كيل وقال: "لقد بذل نيكي جهداً أكبر بكثير من أي شخص آخر. إذا حافظ على لياقته وعمل على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، فسيصبح أفضل بكثير".

    لكن تلك النشوة لم تدم طويلاً. أعاقت سلسلة من الإصابات وتذبذب مستواه موسمه 2024-2025. خلال الخسارة 5-2 أمام ريال مدريد في أكتوبر 2025، سقط زميله رامي بنسبعيني عن غير قصد على قدمه، مما أبعدته عن الملاعب لمدة 37 يوماً. 


    أشاد نيكو كوفاتش به فور وصوله إلى دورتموند باعتباره مرشحاً محتملاً لخوض كأس العالم 2026، لكن زوله ظل يعاني من الإصابات تحت قيادة المدرب، مما أدى إلى مشاركته لفترات محدودة — وهو نمط استمر على مدار الموسمين الماضيين.

    وبالتالي، لم يعد أحد يربط زوله بكأس العالم 2026؛ والسؤال الرئيسي الآن هو متى وأين سيلعب المدافع، الذي تعافى مرتين من إصابات في الرباط الصليبي، كرة القدم التنافسية مرة أخرى. 

الدوري الألماني
هامبورج crest
هامبورج
هامبورج
هوفينهايم crest
هوفينهايم
هوفنهايم
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
فرايبورج crest
فرايبورج
فرايبورج