سقط شرط مودريتش الثاني للتجديد.. ميلان يعلن رحيل أليجري!

في خطوة قاسية هزت أركان كرة القدم الإيطالية، شرعت شركة "ريدبيرد كابيتال"، المالكة لنادي ميلان، في عملية تغيير شاملة لقيادة النادي. وإلى جانب إقالة أليجري، أكد النادي أن الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، والمدير الفني جيفري مونكادا قد تم إعفاؤهم جميعًا من مناصبهم.

جاء هذا القرار عقب يوم أخير دراماتيكي في الدوري الإيطالي، حيث خسر الروسونيري 2-1 أمام كالياري لتحتل المركز الخامس، مما يعني أنها ستشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويشكل هذا تراجعاً كبيراً للنادي، الذي فشل الآن في الوصول إلى المسابقة الأوروبية الأبرز لموسمين متتاليين بعد أربعة مواسم متتالية من التأهل.