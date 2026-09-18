ليس رودري ولا كانسيلو.. فليك يكشف عن صفقته المفضلة في سوق انتقالات برشلونة!

وتحدّث عن سرعة تأقلم صفقته الجديدة في إسبانيا، حيث افتتح فليك مؤتمره الصحفي قبل المباراة بالحديث عن السرعة الخاطفة التي يتمتع بها المهاجم وتأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس.

وفي تقييمه للصفات البدنية وشخصية المهاجم الشاب، قال: "كريم أديمي سريع كالبرق، رغم أنني لست متأكداً إن كان الأسرع بين جميع اللاعبين الذين دربتهم. ألفونسو ديفيز يشبهه في هذا الجانب. إنه شاب وشخص رائع، ويحترم زملاءه كثيراً والجميع يحبه."

وفي تأمّله لتأثير اللاعب داخل الملعب وقراره ترك فترة صعبة في البوندسليجا، أضاف المدرب: "أداؤه يجعل كل شيء أسهل. أعتقد أنه لم يكن يمر بفترة جيدة في ألمانيا، وقد كان تغيير الأجواء والانتقال إلى بلد آخر مفيداً له. أنا سعيد بقدومه."

وفي تأكيده مجدداً على ثقته الكاملة بأن أداءه المميز أمام سانتاندير ليس سوى البداية، اختتم فليك حديثه قائلاً: "أثق في كريم بنسبة 100% وأراهن عليه. سنشاهد المزيد من مبارياته مثل مباراة يوم الأربعاء."