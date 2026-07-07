AFP
"سعيد بخروج أنشيلوتي ونيمار يفضل نفسه على البرازيل".. أسطورة ألمانيا يهاجم نجوم السامبا!
لا تعاطف مع رد فعل نيمار
في مقاله المنشور في عموده بصحيفة «سكاي ألمانيا»، لم يخفِ ماتيوس انتقاداته لخروج البرازيل من البطولة، حيث كتب بصراحة: «يسعدني خروج البرازيل. لم أعد أستطيع تحمل هذا التذمر والإيماءات بعد الآن». ووجه أشد انتقاداته إلى سلوك نيمار خلال ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة، مؤكداً أن تصرفات المهاجم كشفت عن مشكلة أعمق داخل الفريق.
بالنسبة لماتاوس، كانت تلك اللحظة معبرة للغاية. وكتب: «بدلاً من تنفيذ ركلة الجزاء بسرعة، تشاجر نيمار مع الحارس قبل التسديد وبعده. يمكنك أن ترى من هذا السلوك أنه يضع غروره فوق نجاح الفريق».
سُجلت ركلة الجزاء نفسها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن البرازيل كانت متأخرة حينها بنتيجة 2-1 بعد ثنائية إيرلينج هالاند، ولم يكن للهدف سوى أن يجمّل النتيجة قليلاً.
- AFP
تصرفات البرازيل مقابل الوحدة الفرنسية
تسبب المدافع النرويجي ليو أوستيجارد في احتساب ركلة جزاء ثانية في المباراة بضربة كوع متهورة على كاسيميرو، لكن بدلاً من تنفيذها بسرعة لمنح فريقه أي أمل ضئيل في العودة إلى المباراة، اختار نيمار أن يظل منشغلاً في تبادل كلامي مطول مع حارس مرمى النرويج قبل وبعد تسجيله الهدف.
وبحلول الوقت الذي دخلت فيه الكرة المرمى – في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع – كانت نتيجة المباراة قد حُسمت منذ فترة طويلة، مما حوّل ما كان ينبغي أن يكون لحظة من الهدوء تحت الضغط إلى ما هو أكثر بقليل من هدف شخصي في مباراة خسرها فريقه بالفعل.
ثم أجرى ماتيوس مقارنة واضحة مع المنتخب الفرنسي، مشيراً إلى أن غرفة ملابس الفريق الفرنسي تعمل وفق مبادئ مختلفة تماماً. وقال: «الأمر مختلف تماماً مع الفرنسيين. حتى النجوم الكبار مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي أدركوا أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال تماسك الفريق. في فوزهم 1-0 على باراجواي، بذلوا أقصى ما في وسعهم».
النرويج «الحصان الأسود»
بفوزها بنتيجة 2-1، تأهلت النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وهو إنجاز استند إلى أداء دفاعي مهيمن بقدر ما استند إلى التهديد الهجومي الذي شكله هالاند.
وكان الحارس أوريان نيلاند، الذي يلعب حاليًا دون نادٍ، الأبرز في الشوط الأول، حيث قام بسلسلة من التصديات الحاسمة للحفاظ على التعادل قبل أن يقلب هالاند النتيجة لصالح النرويج بهدفين.
وكشف ماتيوس أن النرويج كانت اختياره السري للوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم هذه حتى قبل انطلاق البطولة، قائلاً: «كانت النرويج حصاني الأسود حتى قبل كأس العالم. لقد سيطرت على إيطاليا مرتين في التصفيات، والآن أخرجت البرازيل من البطولة. لديها لاعبون استثنائيون مثل مارتن أوديجارد، ونجوم الدوري الألماني مثل أنطونيو نوسا، وآلة تسجيل الأهداف إيرلينج هالاند. لكنها حظيت أيضًا بقليل من الحظ وحارس مرمى رائعًا ضمن لها الفوز."
وستواجه النرويج الآن إنجلترا في ربع النهائي، في مواجهة قوية بين فريقين من أقوى الفرق في البطولة، مع استمرار المسيرة الرائعة للمنتخب الاسكندنافي.
- AFP
حلم كأس العالم الذي لم يتحقق
أعلن نيمار رسميًا اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني، ليُغلق بذلك فصلًا من مسيرته الرائعة التي جعلته أفضل هداف في تاريخ البرازيل. وخلال 130 مباراة خاضها مع «السيليساو»، سجل المهاجم رقمًا استثنائيًا بلغ 80 هدفًا و59 تمريرة حاسمة. ومع ذلك، وعلى الرغم من مشاركته في أربع بطولات مختلفة، فإنه يودع المنتخب دون أن يتمكن من تحقيق لقب كأس العالم السادس الذي طال انتظاره لبلاده.
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