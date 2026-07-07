"سعيد بخروج أنشيلوتي ونيمار يفضل نفسه على البرازيل".. أسطورة ألمانيا يهاجم نجوم السامبا!

في مقاله المنشور في عموده بصحيفة «سكاي ألمانيا»، لم يخفِ ماتيوس انتقاداته لخروج البرازيل من البطولة، حيث كتب بصراحة: «يسعدني خروج البرازيل. لم أعد أستطيع تحمل هذا التذمر والإيماءات بعد الآن». ووجه أشد انتقاداته إلى سلوك نيمار خلال ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة، مؤكداً أن تصرفات المهاجم كشفت عن مشكلة أعمق داخل الفريق.

بالنسبة لماتاوس، كانت تلك اللحظة معبرة للغاية. وكتب: «بدلاً من تنفيذ ركلة الجزاء بسرعة، تشاجر نيمار مع الحارس قبل التسديد وبعده. يمكنك أن ترى من هذا السلوك أنه يضع غروره فوق نجاح الفريق».

سُجلت ركلة الجزاء نفسها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن البرازيل كانت متأخرة حينها بنتيجة 2-1 بعد ثنائية إيرلينج هالاند، ولم يكن للهدف سوى أن يجمّل النتيجة قليلاً.







