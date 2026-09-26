"لست معتادًا على كشف عورات النساء" .. بيان شديد اللهجة من العويران بعد حملة الهجوم ضده بسبب أزمة الجوير!

خرج النجم السعودي السابق سعيد العويران، من أجل الرد على الهجوم العنيف ضده من جماهير الهلال، بسبب أزمة استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لبطولة خليجي 27.

ويأتي ذلك بعدما تعرض العويران لحملة هجوم عنيفة في الأيام القليلة الماضية، بسبب حديثه عن أن استبعاد الجوير يرجع لخلافات قديمة بين نجم القادسية وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب.



