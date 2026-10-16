"هذا الوقت تستغرقه من بيتك للنادي!".. سعود كريري يرد بسخرية على تصريح محمد كنو ويدافع عن احترافية الهلال

منذ فترة.. ظهر محمد كنو، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، في مقطع فيديو؛ حيث تم سؤاله بشأن ساعات تدريبه في النادي.

كنو أشار إلى أنه يذهب إلى الهلال لمدة ساعتين فقط، بشكلٍ يومي تقريبًا؛ باستثناء بعض الإجازات التي تُمنح للاعبين، من فترة إلى أخرى.

وأوضح كنو أنه يصل إلى الهلال، في تمام الساعة الرابعة عصرًا؛ ثم يستعد للتدريبات، ويخوض المران، وبعدها يستحم، ليغادر في السادسة أو السادسة والربع مساءً.

وبالطبع.. تصريحات كنو وقتها؛ شككت في "احترافية العمل" داخل الزعيم الهلالي، على عكس ما يُردد باستمرار.