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علي سمير

فيديو | "العقل يسير عكس العاطفة" .. تأييد سعودي لعدم ترشح سعود عبد الحميد لجائزة أفضل لاعب في آسيا

لانس
الهلال
الأهلي
السعودية
فراس البريكان
سالم الدوسري
سعود عبد الحميد

طفرة مميزة يعيشها اللاعب في أوروبا

يؤمن الناقد السعودي عادل البطي، بأن سعود عبد الحميد نجم لانس الفرنسي، لم يكن يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة لعام 2026.

اللاعب قدم مستويات مميزة مع لانس، ونجح في الفوز بكأس فرنسا والسوبر المحلي، ومع ذلك لم يتواجد ضمن المرشحين، وهو الأمر الذي يؤيده البطي رغم احترامه للاعب.

  • Salem Al-Dawsari Firas Al-Buraikansocial gfx/ Getty Images

    ما هي القصة؟

    تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا وأيضًا خارج القارة التي كان يطمح سعود في المنافسة عليها.

  • ماذا قال البطي؟

    الإعلامي السعودي قال في تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية:"عدم تواجده أمر منطقي، نعم فريقه وصل إلى دوري أبطال أوروبا وشعرنا بسعادة شديدة تجاه هذا الأمر وحصل على الكأس ويسجل الأهداف مع الفريق، ولكنه لا يستحق التواجد في القائمة".

    وأضاف:"أنا أحب سعود على الصعيد الشخصي والفني، عاطفتنا معه بكل تأكيد، ولكن لو تحدثنا بموضوعية سنجد أنه من الطبيعي عدم تواجده ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة".



  • المرشحون لأفضل لاعب آسيوي

    ومن جانبه تداخل الإعلامي بتال القوس في الحديث، قائلًا إن سعود ليس في مقدمة اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة، مما يفسر عدم ظهوره في القائمة النهائية المنافسة على الجائزة.

    ولذلك سيكون من الصعب على سعود أن ينافس الثلاثي : لي كانج إن لاعب أتلتيكو مدريد وأياسي أويدا نجم ليل الفرنسي وهوانج إن بيوم لاعب بورتو البرتغالي، من أجل الظفر بلقب الأفضل خارج القارة.

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  • Saud AbdulhamidGoal Only \ GFX

    مسيرة مميزة لسعود عبد الحميد

    نجم الهلال السابق يعيش واحدة من أفضل فتراته المهنية، حيث لعب مع لانس على سبيل الإعارة قادمًا من روما الموسم الماضي، وبعد ظهوره بمستويات جيدة، قرر النادي الفرنسي ضمه بشكل نهائي مقابل 3.5 مليون يورو.

    ولعب سعود 34 مباراة حتى الآن مع لانس، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 8 بكل البطولات، وأصبح مؤخرًا أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بظهوره أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي.

    وعلى الصعيد الدولي، شارك سعود في 55 مباراة مع المنتخب، وخاض جميع مباريات الأخضر كأساسي في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وهي البطولة التي شهدت خروج الفريق من الدور الأول بالتعادل مع كاب فيردي وأوروجواي والخسارة من إسبانيا 4/0.