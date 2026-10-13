سعود عبد الحميد "صانع التاريخ" بدوري الأبطال .. شراكة أدت لكارثة ضد لشبونة وجرس إنذار يهدد "فرصة العمر"

المدرب يانيك كوزاك بدأ المباراة بخطته المفضلة "3-4-2-1"، مما جعل سعود عبد الحميد يشارك كلاعب وسط أيمن أو Wing Back"، وهو مركز يتطلب موازنة بين المهام الهجومية والدفاعية بشكل كبير.

البداية كانت مميزة لسعود، وجعلتنا نعتقد أنه سيقدم مباراة مبهرة تتناسب مع الحدث التاريخي باعتباره أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا، حيث كان على وشك المساهمة في هدف للانس ولكن دون قصد!

الكرة وصلت لسعود على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، سددها بقوة شديدة ولكنها غيرت اتجاهها لتصل نحو زميله فلوريان توفان الذي لعب كرة عرضية متقنة فشل زميله فرانجو إيفانوفيتش في استغلالها.

ولكن بعد ذلك تحولت الأمور إلى كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك بسبب الثنائية الفاشلة التي اعتمد عليها المدرب كوزاك في الناحية اليمنى، بوجود سعود من خلفه زميله إسماعيل جانيو كمدافع أيمن.

سعود كان يتقدم بشكل مبالغ فيه ويترك جانيو وحده، والأخير فشل في كل مرة في تغطية المساحات التي تركها زميله من خلفه، مما تسبب في هيمنة كاملة لسبورتينج لشبونة على الجانب الأيمن للانس.

الفريق البرتغالي استغل هذا الأمر بأفضل شكل ممكن، والنموذج الأبرز كان في الهدف الأول الذي أحرزه لويس سواريز في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

نيستوري إيراكوندا هرب من سعود مستغلًا مساحة شاسعة من خلفه، وركض للمرور من جانيو ليمنح سواريز عرضية سهلة سجلها في شباك الحارس روبين ريسييه بسهولة شديدة.

الناحية اليمنى التي يلعب فيها سعود أصبحت مفتوحة تمامًا، وتحولت إلى شارع كاد أن يأتي منه الهدف الثاني من هجمة أخرى مماثلة في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

ولذلك .. الدرس المستفاد لكوزاك بعد هذه المباراة، ثنائية سعود وجانيو تبدو كارثية وغير مفيدة للثنائي، لأن المدافع السعودي تقدم كثيرًا بشكل مبالغ فيه نوعًا ما، مما يتطلب مساندة دفاعية ودعم من خلفه، وهذا ما عجز زميله عن تقديمه.

وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام أمام مدرب لانس قبل مباراة الفريق القادمة أمام تروا في الدوري الفرنسي يوم 17 أكتوبر الجاري، فهل يدفع بجانيو ومن أمامه سعود مرة أخرى؟ أم يقوم باستبدال أحدهما؟