لقطة أضاعت الموسم؟ .. سيناريو صعب ينتظر سعود عبدالحميد، حكم مباراة نيس طرده وتجاهل ضربه!

"لكل جواد كبوة".. ولكن سعود عبد الحميد لم يكن بانتظار سيناريو أصعب من ذلك، في ليلة تعادل فريقه لانس، مع مضيفه نيس، بنتيجة (1-1)، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

هدف التقدم جاء عن طريق آلان سانت ماكسيمين، لصالح لانس، بعد تمريرة طويلة من توماسون، ثم تسديدة رائعة في الشباك، في الدقيقة 60، بينما وقّع البديل التونسي علي عبدي على هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد متابعة من ركلة حرة، في الدقيقة 84.

ورفع لانس رصيده إلى 64 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان "المتصدر"، مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم، بينما يأتي نيس، في المركز الخامس عشر، برصيد 31 نقطة.

ماذا فعل سعود عبد الحميد في ليلة نيس ولانس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    لقطة أضاعت الموسم؟

    إذا سألتك عزيزي القارئ عن لقطات أضاعت الموسم على فرقها؟ بمَ ستجيب؟ أستقول انزلاق ستيفن جيرارد عام 2014، الذي أضاع الدوري على ليفربول، أم أخطاء لوريس كاريوس الكارثية في نهائي تشامبيونزليج 2018؟

    اللقطات في هذا الشأن كثيرة، سأترك لك حرية التذكر، ولكن الخوف أن يكون سعود عبد الحميد، قد قدم واحدة من هذه اللقطات، التي ربما قد تتذكرها جماهير لانس، بأنها كانت سببًا وراء ضياع حلم لقب الـ(ليج 1).

    صحيح، أن الدوري لا يزال في الميدان، إلا أن فرص لانس، باتت بعيدة، وبات باريس سان جيرمان قريبًا للغاية من مغازلة اللقب من جديد.

    ماذا فعل سعود عبد الحميد؟ أراد إنقاذ فريقه، فارتكب خطأ فادحًا، بإعاقة سفيان ديوب، على حدود منطقة الجزاء، ليقوم الحكم توماس ليونارد، بإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجهه.

    اللقطة لم تتوقف عند ذلك، بل إن الركلة الحرة التي احتسبت لفريق نيس، هي التي آلت إلى هدف التعادل، الذي أفقد لانس نقطتين ثمينتين في سباق الدوري.

    صحيح أن لانس كان بعيدًا عن باريس سان جيرمان، قبل المواجهة، ولكن خسارة تلك النقطتين، من شأنهما أن تقضيا على آمال كتيبة بيير ساج، المتبقية من أجل حسم لقب الدوري، والخوف أن تكون نقطة سوداء في مسيرة عبد الحميد.

    ما قبل الطرد

    هل تعرف أن سعود عبد الحميد، قبل لقطة الطرد، قدم أداء جيدًا للغاية، فإذا ما استبعدنا معاناته مع الالتحامات الثنائية، فإن الظهير السعودي، قدم أداء مكتملًا بنسبة 100%، سواءً في تمريراته القصيرة الـ25، أو في كرتيه الطويلتين.

    سعود قدم واجباته الدفاعية، حيث استعاد الكرة "4" مرات، واستخلص الكرة مرتين، فيما كاد أن يصنع تمريرة حاسمة، في الدقيقة 74، بكرة عرضية "بالمقاس" إلى آلان سانت ماكسيمين، إلا أن صديق اليوم ومنافس الأمس، في الدوري السعودي، رفض هديته، ووجه رأسيته بجوار القائم.

    بخلاف ذلك، فإن سعود لمس الكرة 43 مرة، ولم يفقدها سوى ثلاث مرات، وهذا أمر إيجابي يحسب له أيضًا، ولكن كما ذكرت، الخوف من لقطة واحدة تجعل كل ما صنعه في الهواء.

  • لماذا لم يعاقب لاعب نيس؟

    إذا ما قلنا إن طرد سعود عبد الحميد، كان صحيحًا، فلماذا لم يتم معاقبة ميلفين بارد، الذي قام بدفع سعود دون كرة، ليسقط الظهير فوق أرض الميدان.

    هذا اللاعب تلقى بالفعل بطاقة صفراء، ولكن في الدقيقة 90، أي أنه كان بالإمكان حصوله على طرد، إذا ما تم إنذاره مسبقًا، في لقطة سعود.

    رسالة إلى سعود: تحمّل!

    من الآن فصاعدًا، ربما يحتاج سعود عبد الحميد، إلى الدعم، خاصة إذا ما تعرض لهجوم من جماهير لانس، بسبب لقطة واحدة ساقها القدر إليه، ليكون المتسبب في الركلة الحرة التي أضاعت فوزًا ثمينًا ربما كان ليجدد آمال لانس في المنافسة على اللقب.

    بالأمس، كان مدرب لانس يقول "قاتلنا للحفاظ عليه"، بعد توافر العروض من أجل استقطابه، واليوم، قد يواجه سعود لحظة صعبة، في مسيرته الأوروبية.

    الأمر قد يكون مبالغًا فيه، ولكن آمل أن ألا يتحقق ذلك السيناريو الصعب، لمحترف سعودي قاتل وصمد كثيرًا، كي يعلن نفسه أمام العالم، بأنه ظهير يستحق التواجد في ملاعب القارة العجوز.

    لا ننس أيضًا بأن باريس سان جيرمان قد يتعثر في المواجهات المُقبلة، خاصة وأنه تعادل بالفعل مع لوريان، في الجولة 32، كما أن هناك أيضًا، نهائي كأس فرنسا، الذي تأهل إليه لانس، ليضرب موعدًا مع نيس، الذي تعادل معه اليوم.

    عليك أن تتحمل الانتقادات يا سعود، وأن تظل صامدًا، كما اعتدنا معك، ونأمل أن يتحقق ما هو أفضل في الجولات المُقبلة، فالمنافسة لا تزال في الميدان، والفرصة مواتية لإنهاء الموسم بإنجاز تاريخي، سواءً في الدوري أو الكأس.

