مباراة أقارب النجوم: سعود عبدالحميد تفوق على هازارد قبل سقوط لانس .. وعذرًا مبابي ولكن دور يامال صعب عليك!

يبدو أن المدرب يانيك كاهوزاك، قد اقتنع بثنائية سعود عبد الحميد وروبن أجويلار، بينما نشاهد لانس يسقط أمام "مضيفه" ليل بنتيجة (0-1)، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

في ميدان بيير موروا، كان لقاءً بطابع "أقارب النجوم"، في الوقت الذي قرر فيه لانس "عمدًا" أن يحرم نفسه من اللاعب رقم 12، بعد أن عاقب جماهيره بحرمانهم من حضور اللقاء، على إثر استخدام الألعاب النارية في مباراة كلوب بروج، فيما جاء النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو، ليفاجئ الجميع بهدف قاتل في الدقيقة 86، مستفيدًا من ارتداد الكرة من الحارس ريسر بعد التصدي لتسديدة نبيل بن طالب.

وتخلص ليل أخيرًا من مسلسل التعثر، ليحقق انتصاره الخامس، ويرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويصبح بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد لانس عند 13 نقطة، في المركز الثامن.

ماذا صنع سعود عبد الحميد؟ وما هي أبرز أحداث المباراة بشكل عام؟ هذا ما يستعرضه موقع GOAL، في النقاط التالية..