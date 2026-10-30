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محمود خالد

مباراة أقارب النجوم: سعود عبدالحميد تفوق على هازارد قبل سقوط لانس .. وعذرًا مبابي ولكن دور يامال صعب عليك!

فقرات ومقالات
ليل
سعود عبد الحميد
لانس
الدوري الفرنسي
أوليفر جيرو
ايثان مبابي
ثورجان هازارد
كارلو أنشيلوتي

أوليفيه جيرو حسم الفوضى بنقاط ليل..

المباريات التالية
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يبدو أن المدرب يانيك كاهوزاك، قد اقتنع بثنائية سعود عبد الحميد وروبن أجويلار، بينما نشاهد لانس يسقط أمام "مضيفه" ليل بنتيجة (0-1)، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

في ميدان بيير موروا، كان لقاءً بطابع "أقارب النجوم"، في الوقت الذي قرر فيه لانس "عمدًا" أن يحرم نفسه من اللاعب رقم 12، بعد أن عاقب جماهيره بحرمانهم من حضور اللقاء، على إثر استخدام الألعاب النارية في مباراة كلوب بروج، فيما جاء النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو، ليفاجئ الجميع بهدف قاتل في الدقيقة 86، مستفيدًا من ارتداد الكرة من الحارس ريسر بعد التصدي لتسديدة نبيل بن طالب.

وتخلص ليل أخيرًا من مسلسل التعثر، ليحقق انتصاره الخامس، ويرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويصبح بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد لانس عند 13 نقطة، في المركز الثامن.

ماذا صنع سعود عبد الحميد؟ وما هي أبرز أحداث المباراة بشكل عام؟ هذا ما يستعرضه موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • سعود بطل أخطر فرصة للانس وليل "معًا"!

    في ملعب بيير موروا، كان عنوان اللقاء هو "الفوضى الخلّاقة" من كلا الطرفين، بين الانتشار وتبادل المراكز، والاعتماد على "الدينامو" الذي يلعب على مهاراته الفردية، ارتباك العمق والحل عند الأطراف، السيطرة من طرف ليل، واللجوء إلى المرتدّات، والكرة نادرًا ما تصل إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    في ظل تلك الفوضى، كان سعود عبد الحميد، بمثابة المحور والجناح المتأخر، يصنع التكتل العددي في وسط الملعب، ومن ثمّ يتراجع للدفاع، لمواجهة المرتدّات، ثم ينطلق على الطرف، ويتوغل إلى منطقة الجزاء.

    هذه الأدوار قادت سعود، الذي تحصّل على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة، إلى صنع واحدة من أخطر فرص لانس، في الدقيقة 38، بعد تمريرة 1-2 مع فلوريان توفان، ثم تسديدة من اليمين، تصدى لها الحارس، كما تصدى لأخطر فرص ليل، في الدقيقة 54، بعد أن استغل نبيل بن طالب ركلة حرة، ليمرر كرة خادعة إلى إيثان مبابي، ليسدد كرة تصدى لها ريسر، قبل أن يبعدها سعود في الوقت المناسب.

  • عذرًا مبابي الصغير .. ولكن دور يامال صعب عليك!

    مثلما ذكرت لك عزيزي القارئ، فإن مباراة اليوم كانت بشعار "أقارب النجوم"، بين إيثان مبابي، جناح ليل وشقيق نجم ريال مدريد كيليان، ومدربه ديفيد أنشيلوتي، نجل مدرب البرازيل كارلو، وثورجان هازارد، مهاجم لانس، شقيق نجم تشيلسي والريال السابق إدين.

    وفي الوقت الذي يعاني فيه كارلو أنشيلوتي مع مركز جناح البرازيل الأيمن، مع النجوم الشباب الذي يواجهون صعوبات المشاركة مع أنديتهم مثل إندريك وإستيفاو، كان المدرب ديفيد، يعول على إيثان مبابي، ليكون مركز خطورة ليل، من الطرف الأيمن، مستفيدًا من مهاراته في الانطلاقات، والتحرك بين الخطوط، وقدرته على مباغتة الخصم.

    ولكن، لقطات المباراة، أثبتت بأن تأدية أدوار لامين يامال، ليست بالأمر السهل، خاصة عندما تشاهده يتحرك على شاكلة نجم برشلونة، في مراوغة الدفاع، ثم التسديد على المرمى، كما حدث في الدقيقة 47، بكرة أرضية أبدع ريسر في إبعادها.

    ورغم أن مبابي الصغير قدم لمحات قد تكون الأبرز لفريقه ليل، مستغلًا تحركات نبيل بن طالب وموكاو، والتمريرات الطويلة التي تمنحه حرية الانطلاق إلى منطقة جزاء لانس، إلا أنه في المقابل، عانى كثيرًا من رقابة توديبو وسوتوكا، وخاصة الأخير الذي حاول مبابي الصغير استفزازه بسبب التحام على الكرة، بما كاد يتطور إلى مشادة.

  • عندما تفوق سعود على هازارد

    عندما قرر كاهوزاك أن يعتمد على ثورجان هازارد "أساسيًا"، توقعنا أن يواصل استفاقته، بعد أن سجل أول أهدافه مع لانس، أمام باريس إف سي.

    ولكن، ما قولك، إذا أخبرتُك؟ بأن سعود الذي يقود أدوارًا دفاعية أيضًا، تفوق على هازارد "هجوميًا"، من حيث لعبة الاختراقات، والوصول إلى المرمى، خاصة وأن ثورجان، لم ينجح في تهديد الحارس أوزير سوى مرة وحيدة، بينما كان عبد الحميد يهاجم من الطرف والعمق، ويستغل التمريرات من الخلف، ليهرب من الدفاعات، حتى كاد أن يستغل فرصة انفراد محقق، في الدقيقة 64.

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    وماذا عن يامال الجديد؟

    إذا ما وصفت مبابي الصغير بأن دور يامال صعب عليه، فماذا عن الجزائري مزيان مسلوب، الذي لقب بـ"لامين الجديد"؟

    موهبة لانس، صاحب الـ16 عامًا، الذي وجد منافسة لضمه بين منتخبات الجزائر وفرنسا والبرتغال، وصار ثالث أصغر لاعب يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا مع فريق فرنسي، كانت أسهمه تقول إنه قادم سريعًا، ليصبح أحد المواهب الواعدة التي تجذب الأنظار في القارة العجوز.

    ولكن، الحديث هنا ليس عن مشاركته، بل الجدل أنه لا يشارك، نعم، إنه للمباراة الثالثة تواليًا، يكتفي بالتواجد على مقاعد البدلاء، وكأن كاهوزاك بات غير مقتنع به، أو يخشى عليه من التأثر بأحاديث العروض الأوروبية التي تتهافت عليه.

  • كلمة أخيرة..

    رغم أن الأمر ظاهريًا يقول إن أرقام سعود عبد الحميد، على مستوى الأهداف أو الصناعة، تراجعت بشكل حاد مع لانس، إلا أن ما يميز المحترف السعودي، أن كل مباراة تكشف لنا عن طابع مختلف يتميز به، فتارة نقول إنه برع أكثر كمدافع، وأخرى نقول إنه تميز هجوميًا، كما كان الحال في مباراة اليوم، رغم معاناته في اللمسة الأخيرة.

    شخصية سعود الهجومية تفوقت على نظيرتها الدفاعية، فبينما كان يهدد مرمى ليل، في أكثر من مناسبة، عانى من بعض الهفوات الدفاعية، مثل التي كاد أن يمنح بها هدية لجيرو على طبق من فضة، في الدقائق الأخيرة، أثناء محاولة تشتيت الكرة، ولكن حظه أنها مرت من الفرنسي قبل أن يدرك بها هدفه الثاني.

المباريات التالية
بودو/جليمت

بودو/جليمت

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

ليل

ليل

لانس

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04 نوفمبر 2026

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