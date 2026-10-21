ماذا يحدث مع سعود عبدالحميد؟ "شخصيتان" مع لانس أمام كلوب بروج! .. احذر من خسارة الهلال بالتحول لجواو كانسيلو

لنبدأ بالحديث عن الجانب الإيجابي فيما قدمه سعود الليلة..

صاحب الـ27 عامًا شارك كظهير جناح أيمن أمام كلوب بروج، وهي المهمة التي توكل له في الموسم الجاري بشكل شبه دائم تقريبًا في لانس.

هجوميًا قدم سعود مباراة جيدة، سواء بفضل تمريراته لزملائه التي توصلهم لمناطق الخطورة بأقصر الطرق أو حتى في لحظات دخوله لعمق الملعب، حيث كان مبادرًا في التمرير ثم الانطلاق لمنطقة جزاء كلوب بروج للقيام بدور رأس الحربة.

وبفضل تحركاته هجوميًا دون كرة، كان قريبًا من تسجيل هدف بعدما انضم للعمق وطلب الكرة، بينما كان منفردًا بمدافع واحد من كلوب بروج وحارس مرماه إلا أن تسديدة الظهير السعودي مرت إلى الخارج بفضل التدخل الدفاعي.

شيء واحد فقط ينقص عبدالحميد في هذا الشق ألا وهو تحسين لمسته الأخيرة في مناطق الخطورة، حينها سيصير ظهير هجومي مكتمل.

وفي الوقت نفسه عليه ألا ينسى عرضياته التي يتميز بها، لكنه حرم زملاءه منها أمام كلوب بروج (3 منها 1 فقط متقنة)، في ظل تركيزه على الدخول للعمق أكثر.



