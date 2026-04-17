شكرًا لأخطاء المعلقين: سعود عبدالحميد يقود ريمونتادا لانس .. وتحذير من تحول "هدية" تولوز إلى خدعة كبرى!

إنها ليلة سعود عبد الحميد، لوهلة تشعر أن زملاءه يرفضون هداياه في قلب الميدان، فقرر هو أن يحمل شعلة لانس، من أجل محاولة صنع "ريمونتادا" مثيرة أمام تولوز، وكأنه يطبق مقولة الإمام الشافعي "ما حك جلدك مثل ظفرك".

على ملعب بولار دولولي، أحبط لانس "مفاجأة" تولوز، وانتزع النقاط الثلاث منه، بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

تولوز تقدم مبكرًا بهدفين عن طريق كريستيان كاسيريس وسيني كومباسا في الدقيقتين 6 و13، بينما رد سعود عبد الحميد وأدريان توماسون وإسماعيلو جانيو، بثلاثية لانس بالدقيقتين 61 و67 و90+1.

ليلة سعود "التاريخية"، ازدانت بتحقيق لانس للعلامة الكاملة أمام تولوز ذهابًا وإيابًا، ليحل في وصافة (ليج 1)، برصيد 62 نقطة، ليأتي خلف باريس سان جيرمان "المتصدر" بنقطة واحدة، علمًا بأن لانس خاض مباراتين أكثر من باريس، فيما حل تولوز بالمركز العاشر، برصيد 37 نقطة.