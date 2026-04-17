شكرًا لأخطاء المعلقين: سعود عبدالحميد يقود ريمونتادا لانس .. وتحذير من تحول "هدية" تولوز إلى خدعة كبرى!

سعود يواصل كتابة التاريخ مع لانس..

إنها ليلة سعود عبد الحميد، لوهلة تشعر أن زملاءه يرفضون هداياه في قلب الميدان، فقرر هو أن يحمل شعلة لانس، من أجل محاولة صنع "ريمونتادا" مثيرة أمام تولوز، وكأنه يطبق مقولة الإمام الشافعي "ما حك جلدك مثل ظفرك".

على ملعب بولار دولولي، أحبط لانس "مفاجأة" تولوز، وانتزع النقاط الثلاث منه، بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

تولوز تقدم مبكرًا بهدفين عن طريق كريستيان كاسيريس وسيني كومباسا في الدقيقتين 6 و13، بينما رد سعود عبد الحميد وأدريان توماسون وإسماعيلو جانيو، بثلاثية لانس بالدقيقتين 61 و67 و90+1.

ليلة سعود "التاريخية"، ازدانت بتحقيق لانس للعلامة الكاملة أمام تولوز ذهابًا وإيابًا، ليحل في وصافة (ليج 1)، برصيد 62 نقطة، ليأتي خلف باريس سان جيرمان "المتصدر" بنقطة واحدة، علمًا بأن لانس خاض مباراتين أكثر من باريس، فيما حل تولوز بالمركز العاشر، برصيد 37 نقطة.

ماذا حدث في ليلة سعود عبد الحميد؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    كلما أخطأ المعلقون .. تألق سعود!

    لنعد قليلًا إلى مارس الماضي، وتحديدًا في مباراة لانس وميتز، في مقال تحدثنا فيه عن تعمد معلق بي إن سبورتس (باللغة الإنجليزية)، رودريجو ديل كامبو، تجاهل ذكر سعود عبد الحميد، وكأنه ليس موجودًا فوق أرض الملعب، فجاء الرد من النجم السعودي، بهدف صاروخي هز شباك ميتز - طالع التفاصيل.

    اليوم، وكأنها لعبة القدر، وهذه المرة من قنوات بي إن سبورتس العربية، حينما أخطأ المعلق محمد بركات، عن غير عمد، ذكر اسم سعود عبد الحميد، أثناء إعلان التشكيل الرسمي، حيث قال "يونس" عبد الحميد بدلًا من سعود.

    وهنا، جاء الرد من "مُعار" روما، وكأن خطأ المعلقين، يعود بالنفع على سعود، الذي أحرز ثاني أهدافه في الدوري الفرنسي، والثالث مع لانس.

  • "الطرد" أفاد نجم لانس كثيرًا

    بعد مفاجأة تولوز بثنائية مبكرة، منها هدف كامباسو، الناشئ صاحب الـ18 عامًا، جاءت البطاقة الحمراء التي نالها يان جبوهو، بمثابة "الهدية" السعيدة للانس.

    هذا الطرد جعل تولوز يرتكن بأكمله إلى الدفاع، خاصة في الشوط الثاني، فكان فرصة رائعة لسعود، ليبرز قدراته الهجومية كـ"جناح متأخر"، دون الحاجة لبذل جهد مضاعف بالتراجع للدفاع كثيرًا، ويكفي القول إن الـ45 دقيقة الثانية، لم تشهد سوى تسديدة واحدة فقط من تولوز، مقابل 28 تسديدة للانس.

    وارتكزت خطورة سعود في الكرات العرضية، وكذلك تمريراته القصيرة في العمق، وصنع الفرص، فكان بإمكانه أن يخرج بصناعة أكثر من تمريرة حاسمة، إلا أن كراته غالبًا ما كانت تتجه إلى نهايتين؛ إما بإبعاد الدفاع أو بإفساد زملائه للفرص.

    هنا، قرر سعود أن يجرّب حظه في تهديد المرمى، وبكرة عرضية من آلان ماكسيمين، وضع كرة رأسية في شباك الحارس ريستس، بل وساهم في (بري أسيست) للهدف الثاني، بتمريرة إلى مالانج سار، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس، ثم تابعها توماسون في الشباك.

  • لانس يرد في الملعب

    وحينما كانت نقطة واحدة تفصل بين الناديين، قرر مسؤول لانس، الاعتراض رسميًا على طلب باريس سان جيرمان بتأجيل مباراتهما التي كانت مقررة في 11 إبريل، بداعي مشاركة كتيبة لويس إنريكي في مواجهة ليفربول، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    تحذير لانس كان من الإخلال بعدالة المنافسة، خاصة وأن كتيبة بيير ساج، قضت 13 يومًا دون مباريات، منذ مباراته أمام ليل، في الرابع من إبريل.

    ويمكن القول إن فوز لانس، كان بمثابة رد على تأجيل مباراته أمام باريس سان جيرمان، فرغم تذبذب نتائجه، إلا أنه استعاد طريق الانتصارات، وكأنه يوجه رسالة، بأن تعديل موعد لقائه مع باريس، سيؤثر عليه بالفعل، خاصة وأن مباراتين تفصل بينهما في الوقت الحالي، مع تفوق سان جيرمان في النقاط.

    لو خسر لانس أو تعثر، لكانت بطلت حجته في الاعتراض على تأجيل مباراته مع باريس، ومن يدري، فربما كان لانس ليفوز على سان جيرمان، لو أقيمت المباراة في موعدها.

  • احذروا من خدعة تولوز

    يمكن القول، إن فوز اليوم، ربما يعد فألًا حسنًا لسعود عبد الحميد ورفاقه، حينما يتجدد اللقاء بين لانس وتولوز، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس فرنسا.

    ولكن، يجب على كتيبة بيير ساج، أن تعي أيضًا حقيقة أن تولوز لم يتراجع دفاعيًا، إلا عندما صار منقوصًا، أي بعشرة لاعبين، بينما قبل ذلك، كان يهاجم ويصل إلى مرمى الحارس روبن ريسيه.

    الشوط الثاني شهد غياب تولوز تمامًا، وسط سيطرة ميدانية من لاعبي لانس، ولكن حسابات الكأس تختلف، فالفوز ذهابًا وإيابًا في الدوري، قد يتبخر، لو لعب لانس بثقة زائدة في مواجهة الكأس، أمام فريق لم يختفِ إلا لظروف قاهرة.


