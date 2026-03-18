"تربيت على هذا الأمر"!.. سعود عبدالحميد يعلن رغبته في مستقبله رسميًا ومدرب لانس يرد

وفي هذا السياق.. أعرب الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد، عن سعادته الكبيرة بمسيرته مع نادي لانس الفرنسي؛ مؤكدًا على أنه شعر بحب كبير من الجماهير، منذ اليوم الأول.

وشدد عبدالحميد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة لانس وأنجيه، في الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026، على أنه يحاول في كل مباراة، بذل أقصى جهد ممكن؛ لكي يرد هذا الحب الكبير للجماهير.

وأعلن الظهير السعودي الدولي رغبته في البقاء مع لانس، خلال الفترة القادمة؛ خاصة مع اقتراب نهاية "إعارته" مع الفريق الأول، بشكلٍ رسمي.

وأضاف سعود عبدالحميد: "دوري هو العمل، وأمنيتي هي البقاء.. سأترك الباقي لوكيلي وإدارة لانس".