سعود عبد الحميد بطل فرنسا: انتزع الكأس من ثلاثي العرب .. ولكن احذر من خطى أسطورتي الريال!

سعود يتوج مع لانس بكأس فرنسا..

ليلة لا تنسى على ملعب دي فرانس، كتب فيها لانس المجد، وكسر نحسه مع كأس فرنسا، وفاز باللقب أخيرًا بعد ثلاث نهائيات، ليحقق البطولة، بعد فوزه على نيس بنتيجة (3-1).

سعود عبد الحميد يصافح الرئيس إيمانويل ماكرون، ويؤكد أن انتقاله إلى لانس، كان أحق أن يصنف ضمن "صفقات القرن" للنجوم العرب في ملاعب أوروبا، بعدما قاد كتيبة بيير ساج، لرفع الكأس التي استعصت كثيرًا على هذا النادي، وعلى الملعب التاريخي الذي شهد فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 1998.

ثلاثية جاءت عن طريق فلوريان توفان وأودسون إدوارد وعبد الله سيما، في الدقائق 25 و42 و78، بينما اكتفى نيس، الذي سيلعب ملحق البقاء أو الهبوط في الدوري الفرنسي، بهدف جبريل كوليبالي، في الدقيقة 45+3.

وبعد الاكتفاء بوصافة الكأس في مواسم 1847-48، 1974-75، 1997-98، تمكن لانس من تحقيق المفاجأة، ورفع "كوب دي فرانس"، معتليًا منصات التتويج لأول مرة منذ فوزه بالليج 1 قبل 28 عامًا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة نهائي كأس فرنسا، وأداء سعود عبد الحميد..

    سعود عبد الحميد .. إنجاز سعودي وانتزاع اللقب من الثلاثي العربي!

    وكأن القدر أراد أن يكافئ سعود، لأنه رفض أن يظل حبيسًا لدكة البدلاء في روما، وقرر أن يرد على كل من طالبوا بعودته سريعًا إلى الدوري السعودي، حيث أثبت فوق أرض الميدان، بأن حلمه الأوروبي يستحق أن يستمر، وأنه جدير بالسير على درب الأساطير العرب.

    من أسير دكة روما، إلى كاتب التاريخ مع لانس، ليصبح ضمن كتيبة ساج التي حققت كأس فرنسا لأول مرة في تاريخ النادي.

    لقب بدون أدنى شك، كان سيشهد أبطالًا عرب، إلا أن سعود عبد الحميد هو الذي تقلّد الذهب، بينما سيتم منح الفضية إلى الجزائري هشام بوداوي، المغربي سفيان ديوب، والتونسي علي عبدي.

    عدالة القدر أن يتوج لانس، موسمه المتميز، بكأس فرنسا، بعدما حاول انتزاع لقب (ليج 1) من باريس سان جيرمان، حتى الأمتار الأخيرة.

    وبالحديث عن سعود، فقد أصبح ثالث سعودي يفوز بالألقاب في أوروبا، بعد أسامة هوساوي وفوزه بكأس السوبر البلجيكي مع أندرلخت في موسم 2012-13، ومختار علي الذي فاز بكأس هولندا مع فيتيس أرنهم بموسم 2016-17.


    على خطى راموس وبيبي

    ولكن، إذا ما كانت النصيحة واجبة إلى سعود عبد الحميد، فهي تتمثل في ضرورة أن يكون أكثر ذكاء في التعامل مع الالتحامات، خاصة وأن المباريات الأخيرة للانس، كشفت عن خشونة ظهير لانس، التي كلفته العديد من البطاقات الملوّنة.

    إذا ما تحدثنا عن ملوك "الخشونة"، سيرخيو راموس وبيبي، وكذلك باولو مونتيرو، صاحب المقولة الشهيرة "إما أن تمر الكرة أو يمر اللاعب، ولكن لا يمرّان معًا"، ولكن في عصر الكرة الحديثة، فإن الخشونة "السلبية" ربما تؤثر على سعود كثيرًا، خاصة بعدما تم إيقافه في مباراتين حاسمتين للانس في الدوري، بسبب بطاقة حمراء مباشرة، ونيله بطاقة صفراء في آخر جولة، ومن ثمّ إنذار جديد في نهائي كأس فرنسا.

    لا أحد ينكر جهود سعود، الذي تجده يساند ثلاثي الدفاع، ومن ثمّ يستغل المرتدات على وجه متميز، إلا أن التدخلات الخشنة، قد تكلفه كثيرًا، خاصة وأنه ينتظر أن يعول عليه جورجيوس دونيس، كثيرًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

  • لعبة اللمسة السريعة

    ورغم أن الحظ وقف إلى جانبه بكرتين من نيس في العارضة والقائم، إلا أن لانس استحق الفوز بالنهائي، بكل المقاييس، بعدما لعب "بذكاء تكتيكي" مع نيس، تمثل في استغلال تقدم الدفاعات، ومن استغلال ركض أودول في المساحات، وعبقرية توفان في التحرك بالعمق، والذي تمثل في كرة الهدف الأول، وكذلك استغلال الكرات الثابتة، واللعب على سلاح "اللمسة السريعة"، كما شاهدنا في لقطة هدفي توفان وعبد الله سيما.

    ساج فاجأ كلاود بول، باللعب المباشر في العمق، وكذلك استغلال الأطراف، فيما امتاز لاعبو لانس، بالانطلاقات السريعة، واختراق صفوف الدفاع بشكل مميز.

    كاد أن يترك بصمته

    وإذا ما شاهدنا أداء لانس، والتنوع بين الكرات الثابتة واللعب المباشر، فإن أهم ما ميز الفريق أيضًا، حول اللعب على متابعة الكرة، أي باستغلال ارتداد الكرة من الدفاع، من أجل تهديد المرمى.

    في تلك الخطة، شاهدنا سعود عبد الحميد، كاد أن يترك بصمته بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لتمر فوق العارضة في الدقيقة 33، كما كان في وضع انفراد، بعد استلام تمريرة من آلان ماكسيمين، ليوجه كرته فوق المرمى أيضًا، في الدقيقة 54.

    ولكن، بشكل عام، قدم سعود - بالأرقام - مستويات مميزة، حيث تمكن من استعادة الكرة "مرتين"، واستخلاص الكرة "3" مرات، واعتراض المنافس مرتين، ناهيك عن تسديدتين.

  • كلمة أخيرة..

    دفعة معنوية هائلة نالها سعود عبد الحميد، الذي وجه رسالته للجميع، أنا لاعب في أوروبا، صار اسمي يتردد بين الجماهير، وأثبتّ بأن مكاني ليس دكة البدلاء.

    سعود نضج كثيرًا في أوروبا، ولعل السبب هو المدرب بيير ساج الذي قرر أن يمنح ثقته في هذا اللاعب السعودي "الطموح"، ليحصد ثمار هذه الثقة، ويكتب التاريخ بكأس فرنسا.

