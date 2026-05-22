ليلة لا تنسى على ملعب دي فرانس، كتب فيها لانس المجد، وكسر نحسه مع كأس فرنسا، وفاز باللقب أخيرًا بعد ثلاث نهائيات، ليحقق البطولة، بعد فوزه على نيس بنتيجة (3-1).

سعود عبد الحميد يصافح الرئيس إيمانويل ماكرون، ويؤكد أن انتقاله إلى لانس، كان أحق أن يصنف ضمن "صفقات القرن" للنجوم العرب في ملاعب أوروبا، بعدما قاد كتيبة بيير ساج، لرفع الكأس التي استعصت كثيرًا على هذا النادي، وعلى الملعب التاريخي الذي شهد فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 1998.

ثلاثية جاءت عن طريق فلوريان توفان وأودسون إدوارد وعبد الله سيما، في الدقائق 25 و42 و78، بينما اكتفى نيس، الذي سيلعب ملحق البقاء أو الهبوط في الدوري الفرنسي، بهدف جبريل كوليبالي، في الدقيقة 45+3.

وبعد الاكتفاء بوصافة الكأس في مواسم 1847-48، 1974-75، 1997-98، تمكن لانس من تحقيق المفاجأة، ورفع "كوب دي فرانس"، معتليًا منصات التتويج لأول مرة منذ فوزه بالليج 1 قبل 28 عامًا.

