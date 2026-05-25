قوبل البيان الذي أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم للكشف عن سبب تأخر انضمام الظهير الأيمن سعود عبدالحميد؛ محترف لانس، لمعسكر المنتخب الوطني، ببعض الانتقادات، رغم إشادة آخرين بشفافية اتحاد القدم.
"أسوأ إيضاح رأيته في حياتي" .. الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد ينتقد بيان تعرض سعود عبدالحميد للسرقة
ما القصة؟
المنتخب السعودي بدأ اليوم الإثنين، معسكره الإعدادي لكأس العالم 2026، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وفي وقت انضم به جميع اللاعبين المستدعين لقائمة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، غاب سعود وسط قيل وقال عن سبب عدم حضوره في التوقيت المحدد من قبل.
لكن اتحاد الكرة قطع الطريق أمام أي تنبؤات بشأن غياب عبدالحميد، وأصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعرض اللاعب للسرقة في هولندا.
وكان سعود يتواجد مع أسرته في العاصمة الهولندية، من أجل عقد قرانه، فيما أسفرت حادثة السرقة، عن فقدانه لمقتنياته الشخصية، ومن بينها جواز السفر.
ويتابع الاتحاد السعودي، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة من أجل الالتحاق بالبعثة.
انتقاد بيان اتحاد الكرة
من جانبه، علق عبدالله مشاط؛ الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، على بيان اتحاد الكرة واصفًا إياه بـ"الأسوأ"، كونه كشف العديد من التفاصيل منتهكًا الحياة الشخصية للاعب.
ويرى مشاط أن الاكتفاء بذكر تعرضه للسرقة كان كافيًا لتبرير موقفه أمام الجماهير، دون ذكر تفاصيل عقد قرانه وما شابه، خاصةً وأن سعود لم يعلن بنفسه عن زفافه.
وكتب المسؤول الاتحاد السابق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أسوأ إيضاح إعلامي ممكن تشوفه في حياتك، نشر كمية تفاصيل خاصة بشكل غير طبيعي".
موسم سعود عبدالحميد 2025-26
أتت حادثة السرقة بعد أيام من تتويج سعود عبد الحميد، مع فريقه لانس، بلقب كأس فرنسا، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نيس، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان سعود قد انتقل إلى صفوف لانس، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من روما، ليتحول من لاعب "أسير دكة البدلاء"، إلى عنصر أساسي في كتيبة بيير ساج.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي لانس، استقرت على تفعيل بند الشراء في عقد سعود عبد الحميد من نادي روما، والذي ينص على تحويل إعارة الظهير السعودي إلى بيع نهائي، مقابل 3.5 ملايين يورو.
ورغم ذلك، إلا أن نادي روما، سيكون لديه حق استعادة سعود في صيف عام 2027، بإعادة الشراء من لانس، مقابل 4 ملايين يورو، وفق بند في العقد.
وماذا بعد بالنسبة للمنتخب السعودي؟
انطلقت بعثة الأخضر السعودي اليوم الإثنين، متجهة إلى نيويورك، استعدادًا لخوض ثلاث مباريات ودية قبل كأس العالم 2026..
الودية الأولى أمام الإكوادور في 30 مايو الجاري ثم بورتوريكو في الخامس من يونيو المقبل فالسنغال في التاسع من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن يستهل الصقور الخضر مشوارهم في الحدث العالمي بمواجهة أوروجواي ثم إسبانيا فكاب فيردي أيام 16، 21 و27 من يونيو المقبل.