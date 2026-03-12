حقيقة شراء لانس لسعود عبد الحميد .. عرض فلكي من الهلال ومخطط نصراوي لضمه "مع فهد المولد"!

"كافو الجديد"، هكذا باتت ردود الأفعال حول سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي لانس، والذي يقدم مؤخرًا، مستويات رائعة، في الملاعب الفرنسية، بعدما كان الحديث يدور حول عودة "محتملة" إلى دوري روشن السعودي، ليثبت بأنه مازال جديرًا بالمضي قدمًا في القارة العجوز.

لانس، الذي انتقل إليه سعود عبد الحميد، مُعارًا من روما، بات وجه السعد عليه، حيث أظهر نجم الهلال والاتحاد السابق، قدراته الرائعة، كجناح ظهير ترك بصمته تهديفيًا، في ملاعب فرنسا.

هنا، جاءت التكهنات حول مستقبل سعود عبد الحميد، وما إذا كان لانس، سيقوم بتفعيل شراء عقد اللاعب من روما، بصورة نهائية، خاصة وأن آخر التقارير قد أشارت إلى كون اللاعب محل أنظار من عدة أندية، من الدوري الإنجليزي تحديدًا.