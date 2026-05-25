كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أزمة تعرض لها سعود عبد الحميد، المحترف في صفوف لانس الفرنسي، والتي تسببت في تأخره عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الأول، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
تعرض لحادث سرقة .. أزمة تواجه سعود عبد الحميد قبل انضمامه لمعسكر المنتخب السعودي!
ماذا حدث لسعود؟
وأفاد اتحاد الكرة، في بيان رسمي، بأن سعود عبد الحميد لم يستطع العودة إلى الرياض، اليوم، وفق الحجز المؤكد له، بسبب تعرض مركبته الخاصة للسرقة في أمستردام.
وكان سعود يتواجد مع أسرته في العاصمة الهولندية، من أجل عقد قرانه، فيما أسفرت حادثة السرقة، عن فقدانه لمقتنياته الشخصية، ومن بينها جواز السفر.
ويتابع الاتحاد السعودي، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة من أجل الالتحاق بالبعثة.
تتويج سعود
جاء ذلك بعد أيام من تتويج سعود عبد الحميد، مع فريقه لانس، بلقب كأس فرنسا، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نيس، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان سعود قد انتقل إلى صفوف لانس، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من روما، ليتحول من لاعب "أسير دكة البدلاء"، إلى عنصر أساسي في كتيبة بيير ساج.
لانس يفعل "بند شراء" سعود عبدالحميد
وفي هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي لانس، استقرت على تفعيل بند الشراء في عقد سعود عبد الحميد من نادي روما، والذي ينص على تحويل إعارة الظهير السعودي إلى بيع نهائي، مقابل 3.5 ملايين يورو.
ورغم ذلك، إلا أن نادي روما، سيكون لديه حق استعادة سعود في صيف عام 2027، بإعادة الشراء من لانس، مقابل 4 ملايين يورو، وفق بند في العقد.
ماذا قدم سعود مع لانس؟
وتدرج سعود من لاعب ينال فرصة المشاركة، إلى لاعب أساسي في قائمة لانس، بفضل بيير ساج، الذي قرر الاعتماد عليه، والذي كتب التاريخ مع الفريق، بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال وصافة ترتيب الدوري الفرنسي، فضلًا عن الفوز بلقب الكأس.
وشارك صاحب الـ26 عامًا، في 31 مباراة بقميص لانس، ونجح في ترك بصمته في الملاعب الفرنسية، بتسجيله هدفين و5 تمريرات حاسمة في (ليج 1)، وهدف و3 تمريرات حاسمة في كأس فرنسا.
ورغم تألق سعود، إلا أن رحلته شهدت نقطة تعثر مع لانس، حينما نال بطاقة حمراء في مباراة نيس، بالجولة الثانية والثلاثين، في خطأ احتسب للخصم وسجل منه هدف التعادل، ليتم إيقاف عبد الحميد لمباراتين.
نجم لانس مع المنتخب السعودي
ويتأهب سعود عبد الحميد للمشاركة في المونديال "الثاني" في مسيرته، بعد كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان ضمن التشكيل الأساسي في مباريات الأخضر الثلاث، والتي شهدت انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، قبل الخسارة أمام بولندا والمكسيك.
ويملك سعود في جعبته 50 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي الأول، شارك خلالها في العديد من البطولات، ما بين كأس العالم، كأس آسيا، الكأس الذهبية، كأس الخليج العربي، وكأس العرب.
وبات سعود يوفر أكثر من حلّ تكتيكي للمدير الفني الجديد جورجيوس دونيس، سواءً بالمشاركة كظهير أيمن، أو جناح متأخر، فضلًا عن تجربته في مركز المحور، في بعض المباريات، مع المدرب السابق هيرفي رينارد.
قائمة الأخضر
وكشف جورجيوس دونيس عن قائمته "الأولية" للمنتخب السعودي، والتي ستخوض معسكرًا إعداديًا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت على النحو التالي..
حراس المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار وعبد القدوس عطية
الدفاع: عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، زكريا هوساوي، نواف بوشل ومتعب الحربي.
خط الوسط: زياد الجهني، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش وصالح أبو الشامات.
الهجوم: عبد الله آل سالم، فراس البريكان، صالح الشهري وعبد الله الحمدان.
وطبقًا لبرنامج المنتخب السعودي، فإنه يتوجه اليوم إلى مدينة نيويورك، من أجل البقاء حتى الأول من يونيو، قبل الاستقرار في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يخوض مبارياته في دور المجموعات.