"قد يلعب مع سعود عبدالحميد في فريق واحد".. 3 عروض أوروبية لنجم الاتحاد

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، تلقي النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد، العديد من العروض الأوروبية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، بشكلٍ رسمي.

الصحيفة أشارت إلى أن الأندية الأوروبية، التي ترغب في التعاقد مع عوار، تنتظر قرار الاتحاد النهائي؛ بشأن عرض اللاعب للبيع في الصيف القادم، من عدمه.

وإذا قام العميد الاتحادي بعرض اللاعب للبيع؛ ستبدأ هذه الأندية الأوروبية في التفاوض مع العملاق الجدّاوي، لضمه.