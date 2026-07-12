"بعدما فقد موهبته": الصرامي يصف ما فعله البليهي بـ"التاريخي" .. والخطة الألمانية أهم من الاحتراف لإنقاذ الكرة السعودية!

"دوامة لا تنتهي"، هكذا وصف الإعلامي سعود الصرامي، الوضع الحالي الذي تمر به الكرة السعودية، والتي تفاقمت بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2026، بالتزامن أيضًا، مع الحديث عن المرحلة الجديدة التي تنتظر اتحاد الكرة، بعد استقالة ياسر المسحل من منصب الرئيس.
وجاء حديث الصرامي، تعليقًا على ما ذكره فيصل الجفن، بشأن السباق المنتظر على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال الكشف عن استقالة بدر الرزيزاء من رئاسة نادي القادسية، تمهيدًا للدخول في انتخابات الاتحاد، في منافسة "محتملة" مع سلمان المالك، رئيس نادي الحزم، وعبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد، ووليد معاذ، الرئيس التنفيذي لنادي العلا.