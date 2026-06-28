"العويس حارس القرن ولاعب الأهلي طلب 75 مليون" .. الصرامي يوجه تهمة الابتزاز بعد إخفاق المنتخب السعودي في كأس العالم!

لا تزال تبعيات خروج المنتخب السعودي من نهائيات كأس العالم 2026، تلقي بظلالها على الوسط الرياضي داخل المملكة، وسط تحليلات للوضع، والبحث حول سبب الأزمة التي أدت إلى الظهور "الباهت" للأخضر وخروجه المبكر من البطولة.

المنتخب السعودي ودّع كأس العالم من دور المجموعات، مكتفيًا بنقطتين؛ حيث استهل مشواره بتعادل مع أوروجواي بهدف لمثله، حيث جاء التقدم عن طريق عبد الإله العمري، فيما تلقى الصقور خسارة ثقيلة أمام إسبانيا، برباعية نظيفة، قبل أن يكتفوا بالتعادل السلبي مع كاب فيردي، ليغادروا من المجموعة الثامنة.

المجموعة الثامنة، شهدت تأهلًا تاريخيًا لكاب فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد للوصافة مع امتلاكه لـ3 نقاط، ليرافق إسبانيا إلى دور الـ32، بينما غادر منتخبا أوروجواي والسعودية من الباب الخلفي.