"سر كبير" أم "ملل"؟ خبير لغة الجسد يتنبأ بمستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تصرفه الجدلي!

وفقًا لخبير لغة الجسد دارين ستانتون، لا يظهر مدرب مانشستر سيتي أي مؤشرات على أنه مستعد لمغادرة ملعب الاتحاد. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة المحيطة بمستقبله، يعتقد ستانتون أن سلوك الإسباني الحالي يشير إلى استمرار سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال ستانتون لموقعOLBG: «بيب جوارديولا باقٍ هنا». "كانت هناك الكثير من التكهنات بأنه قد يتنحى هذا الصيف، لكن كل ما نراه منه الآن يشير إلى أنه قد وجد بالفعل شغفًا جديدًا لعمله".

"أعتقد أنه كان صادقًا عندما أخبر الصحفيين... أن عقده لا يزال متبقيًا له عام واحد وأنه ينوي إكماله. لم نلاحظ أي ارتفاع مفرط في معدل رمش العين. ولا نرى علامات فسيولوجية تدل على الإجهاد. وتواصله البصري رائع. ولغة جسده لا تتعارض مع ما يقوله ويعبر عنه. ويبدو سعيدًا حقًا. كانت تعابير وجه غوارديولا الدقيقة خلال الأسبوع الماضي تعبر عن الفرح والسعادة، حتى قبل أن يرفع مانشستر سيتي كأسًا آخر في مواجهة تشيلسي"، أضاف ستانتون، مشيرًا إلى أن المدرب يتطلع إلى إعادة اكتشاف نفسه وفريقه مرة أخرى.



