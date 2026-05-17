"سر كبير" أم "ملل"؟ خبير لغة الجسد يتنبأ بمستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تصرفه الجدلي!
تحليل علامات شغف جديد
وفقًا لخبير لغة الجسد دارين ستانتون، لا يظهر مدرب مانشستر سيتي أي مؤشرات على أنه مستعد لمغادرة ملعب الاتحاد. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة المحيطة بمستقبله، يعتقد ستانتون أن سلوك الإسباني الحالي يشير إلى استمرار سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال ستانتون لموقعOLBG: «بيب جوارديولا باقٍ هنا». "كانت هناك الكثير من التكهنات بأنه قد يتنحى هذا الصيف، لكن كل ما نراه منه الآن يشير إلى أنه قد وجد بالفعل شغفًا جديدًا لعمله".
"أعتقد أنه كان صادقًا عندما أخبر الصحفيين... أن عقده لا يزال متبقيًا له عام واحد وأنه ينوي إكماله. لم نلاحظ أي ارتفاع مفرط في معدل رمش العين. ولا نرى علامات فسيولوجية تدل على الإجهاد. وتواصله البصري رائع. ولغة جسده لا تتعارض مع ما يقوله ويعبر عنه. ويبدو سعيدًا حقًا. كانت تعابير وجه غوارديولا الدقيقة خلال الأسبوع الماضي تعبر عن الفرح والسعادة، حتى قبل أن يرفع مانشستر سيتي كأسًا آخر في مواجهة تشيلسي"، أضاف ستانتون، مشيرًا إلى أن المدرب يتطلع إلى إعادة اكتشاف نفسه وفريقه مرة أخرى.
الحقيقة وراء الانسحاب في ويمبلي
بلغت التكهنات ذروتها بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما أبدى جوارديولا تحفظًا عند سؤاله عن مستقبله في النادي، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه كان يستمتع بالأجواء للمرة الأخيرة. ومع ذلك، لا يتفق ستانتون مع الرواية التي تقول إن الكتالوني كان يودع الجميع بصمت. ويؤكد أن قرار المدرب بإنهاء المقابلة التلفزيونية مبكرًا نجم عن إحباطه من الأسئلة المتكررة، وليس رغبةً منه في إخفاء رحيله الوشيك.
وأضاف ستانتون: "لا أعتقد أن هذه ستكون أغنيته الأخيرة، حيث يرحل وهو في قمة النجاح. كنا سنرى المزيد من الانفعالات العاطفية التي تتناقض مع ما يقوله، لكننا لا نرى ذلك. لا أرى أي إشارات على الخداع أو التناقضات في سلوكه التي تشير إلى وجود شيء آخر يحدث. لا توجد أي علامات تحذيرية من وجهة نظري تشير إلى أنه يخفي سرًا كبيرًا بشأن مستقبله. أعتقد أنه سئم من الحديث عن هذا الموضوع. ولهذا السبب غادر بسرعة عندما سألته لورا وودز عن ذلك على قناة TNT Sports."
هل هناك تمديد للعقد في الأفق؟
يشير تحليل الخبراء إلى أن ردود جوارديولا العفوية لا تزال متسقة مع موقفه العلني. ولا توجد مؤشرات نفسية على أن مدرب برشلونة السابق يخفي سرًا ما. بل على العكس، يبدو أنه في حالة نفسية سليمة، خالية من التوتر المعتاد الذي يصيب المدرب الذي يصل إلى أقصى حدود صبره في نادٍ يتعرض لضغوط شديدة.
"إنه متسق حتى في ردوده العفوية. لا أعتقد أن لديه أي... إعلان مفاجئ، على الأقل ليس من وجهة نظر نفسية تتعارض مع ما يقوله لنا"، تابع ستانتون. "يبدو مسترخياً وخالياً من التوتر وأعتقد أنه في حالة سعادة حقيقية، لذا أعتقد أنه سيستمر على الأقل حتى نهاية عقده. ربما يقرر بعد ذلك القيام بشيء آخر مع فريقه، لكنني لن أتفاجأ أيضًا إذا كانت الشائعات حول هذا التصوير، الذي افترض الناس أنه فيديو وداع، هي في الواقع إعلان عن صفقة جديدة لإبقائه في سيتي على المدى الطويل".
لا يزال الفوز بالثلاثية المحلية هو الهدف الرئيسي
بينما يراقب الخبراء كل تحركاته، يظل جوارديولا مركزاً على الملعب في الوقت الذي يواصل فيه مانشستر سيتي سعيه نحو المزيد من الألقاب. وبعد أن حسم الفريق بالفعل كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، يتجه التركيز الآن مجدداً نحو سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الفريق لانتزاع اللقب من آرسنال في الأسابيع الأخيرة من الموسم. وقد أبقى الفوز في ويمبلي حلم الثلاثية المحلية حياً، مؤكداً أن الفريق لا يزال متعطشاً للفوز أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة مدربه الحالي.
لا يزال أمام مانشستر سيتي عمل كثير ليقوم به إذا أراد الإطاحة بفريق الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا، ولكن مع حصوله على لقبين بالفعل، فإن الزخم يصب بقوة لصالح الفريق الأزرق في مانشستر. ويبقى أن نرى ما إذا كان الإعلان عن عقد جديد قادمًا بالفعل، ولكن في الوقت الحالي، تشير لغة الجسد إلى أن عهد جوارديولا لم يصل بعد إلى فصله الأخير.