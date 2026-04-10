سرق أضواء عودة بوجبا.. إيموبيلي يُبكي الطليان حزنًا وليس ندمًا!

حقق نادي باريس أف سي انتصارًا عريضًا على ضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ليلة كان من المفترض أن تحتفل بعودة النجم الفرنسي بول بوجبا إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة.

ورغم أن الأنظار اتجهت صوب العاصمة الفرنسية لمتابعة أولى دقائق بوجبا منذ الخامس من ديسمبر الماضي، ونعم وقف الملعب كله ليصفق لحلوله بديلًا، إلا أن المهاجم الإيطالي المخضرم تشيرو إيموبيلي هو من فرض نفسه بطلًا فوق العادة للقاء متفوقًا على كل التوقعات التي حاصرته طوال الموسم الحالي.

جاءت المباراة قوية من جانب أصحاب الأرض الذين عرفوا كيف يفتتحون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق جوناثان إيكونيه قبل أن يعزز إيموبيلي التقدم بالهدف الثاني ثم يعود إيكونيه ليسجل الثالث ويختتم لوكا كوليوشو الرباعية في الشوط الثاني بينما سجل فلورين بالوجون هدف موناكو الوحيد.



