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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

"سرقة علنية، وهل تشاهد الكرة لأول مرة".. انقسام بسبب واقعة حرمان حكم أوروجواي للحمدان من هدف محقق!

فقرات ومقالات
إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
السعودية
كأس العالم

ردود فعل متباينة على قرار الحكم!

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم 2026 حالة من الجدل التحكيمي الواسع، بعد أن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في لحظة هجومية حاسمة لصالح "الأخضر". 

وبدت علامات الغضب والإحباط واضحة على المهاجم عبد الله الحمدان، الذي كان يستعد لقيادة هجمة مرتدة سريعة والانطلاق بالكرة من منتصف الملعب في وضعية شبه منفردة، قبل أن تبدد الصافرة آمال خطف نقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد انتهاء الوقت الأصلي والدخول في الوقت بدل الضائع المقدر بسبع دقائق.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي، سمح الحكم باستمرار اللعب أثناء ركلة ركنية لصالح أورو[واي، غير أنه اختار إنهاء اللقاء فور قطع الدفاع السعودي للكرة وبدء تحرك الحمدان صوب المرمى الخالي من الرقابة، مما فجّر احتجاجات مؤقتة داخل المستطيل الأخضر من جانب عناصر المنتخب السعودي.


  • انقسام حاد على منصة إكس بين اتهامات السرقة والدفاع عن القانون


    انعكس هذا المشهد المثير على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا منصة إكس، حيث تباينت ردود أفعال الجماهير والمحللين بين من اعتبر القرار إجحافًا بحق السعودية وبين من رآه تطبيقًا دقيقًا لقوانين اللعبة.


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  • اتهامات بـ "السرقة" ودعم للموقف السعودي


    عبر قطاع عريض من المغردين عن استيائهم الشديد من توقيت الصافرة، ووصفوا القرار بالمستفز وغير المبرر. 

    حيث علق أحد الحسابات واصفًا اللقطة بأنها سرقة علنية للمنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن الحكم سمح لمنتخب أوروجواي باللعب وتجاوز الوقت المحدد، لكنه أنهى المباراة فجأة بمجرد أن أصبح اللاعب السعودي منفردًا بالمرمى.

    وأيد مغرد آخر هذا الرأي مستغربًا من القرار، مؤكدًا أن الهجمة كانت مرتدة سريعة وصريحة من منتصف الملعب لصالح الحمدان، وكان يجب على الحكم إتاحة الفرصة لاستكمالها

    ورأى مشجعون آخرون أن الهجمة لو استمرت لكانت ستحمل خطورة بالغة على مرمى أوروجواي، معتبرين أن الصافرة جاءت لإنقاذ الموقف لصالح الفريق اللاتيني.


  • مبررات قانونية وتفنيد لفرضية الانفراد

    في المقابل، دافع مغردون آخرون عن ساحة الحكم، موضحين الأسباب الفنية والقانونية التي دفعت لإطلاق الصافرة في ذلك التوقيت. 

    وأوضح أحد المتابعين أن تمديد الوقت بعد الدقيقة السابعة كان مبررًا نظرًا لإجراء المنتخب السعودي ثلاثة تبديلات خلال الوقت بدل الضائع، مما منح الحكم الحق في إضافة دقيقتين إضافيتين. 

    وأشار حساب آخر إلى أن الهجمة لم تكن لتتحول إلى انفراد حقيقي، لأن مدافع أوروجواي كان في الواقع الأقرب إلى الكرة لحظة إطلاق الصافرة

    وذكر مغرد أن المساحة التي ظهرت أمام الحمدان نتجت فقط عن توقف لاعبي أوروجواي عن الركض فور سماعهم الصافرة لمعرفتهم أنها اللعبة الأخيرة، وموجّهًا حديثه للمهاجمين على الحكم بسؤال إن كانوا يشاهدون كرة القدم لأول مرة، مؤكدًا أن الحكم يملك السلطة الكاملة لإنهاء المباراة طالما انتهى الوقت الإضافي المستحق، بغض النظر عن موقع الكرة.


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