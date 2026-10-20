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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

سددوا كرة رجبي صوب رؤوس الجماهير.. برينتفورد يطلب الشرطة في مواجهة ليفربول!

برينتفورد
برينتفورد ضد ليفربول
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

أبلغ نادي برينتفورد الشرطة رسميًا بعد انتشار مقطع فيديو واسع يُظهر كرة رجبي تُركل من شقة في مبنى مرتفع قريب لتسقط مباشرةً داخل ملعب جيتيك كوميونيتي ستاديوم. وقعت هذه الحادثة الخطيرة خلال خسارة الفريق الضيقة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم السبت، ما دفع النادي إلى إدانة هذا السلوك المتهور بشدة وفتح تحقيق كامل في الواقعة.

  • فيديو منتشر يدفع الشرطة إلى التحرك

    تواصل نادي برينتفورد مع الشرطة بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ركل كرة جغبي إلى داخل ملعبه من شقة في مبنى شاهق. وقد وقع الحادث خلال خسارة برينتفورد أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت.

    وبدا في البداية أن الكرة ارتطمت بسقف المدرج الشرقي قبل أن ترتد نزولًا باتجاه أرضية الملعب، حيث شوهد أحد المدربين لاحقًا وهو يُزيلها. وقد تحرك النادي بسرعة لإدانة هذا التصرف الطائش، واصفًا تصرفات الشخص المتورط بأنها بالغة الخطورة وقد تكون شديدة الضرر على من كانوا داخل الملعب.


  • بيان رسمي من برينتفورد

    أصدر نادي برينتفورد بياناً حازماً بشأن الحادثة. وقال النادي: "يدرك نادي برينتفورد لكرة القدم وقوع حادثة تتعلق بإلقاء جسم من ارتفاع باتجاه أرضية الملعب خلال مباراة يوم السبت أمام ليفربول."

    "مثل هذا السلوك خطير وقد يكون مؤذياً للغاية. وقد تمت إحالة الأمر إلى الشرطة، ويقدم النادي الدعم للسلطات المعنية في تحقيقها للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراء المناسب، الذي قد يفضي إلى ملاحقة جنائية. إن سلامة الجماهير والموظفين واللاعبين والمسؤولين في يوم المباراة تكتسي أهمية قصوى، وسيدعم النادي كل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة."

  • محيط الملعب ونتيجة المباراة

    يُعَدّ ملعب جيتيك كوميونيتي جزءًا من مشروع تطوير أوسع للمنطقة، وتحيط به مجمّعات سكنية. وخلال المباراة، افتتح كين لويس-بوتر التسجيل لصالح برينتفورد، لكن هدفًا لفيكتور مونوز ألغى هذا التقدّم.

    ثم سجّل ألكسندر إيزاك هدف الفوز في وقت متأخر ليضمن انتصارًا خارجيًا حاسمًا لليفربول. وقد رفعت هذه النتيجة ليفربول فوق برينتفورد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، تاركةً أصحاب الأرض خلفه بمركز واحد بعد ظهيرة حافلة بالأحداث.

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ما التالي لبرينتفورد؟

    وستواصل الشرطة الآن تحقيقاتها لتحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الفعل الخطير. وفي غضون ذلك، يتعيّن على برينتفورد أن يستعيد تماسكه داخل الملعب في محاولة لتعويض الخسارة المخيبة للآمال عندما يواجه هال سيتي يوم الأحد المقبل. وسيأمل النادي في تحقيق نتيجة إيجابية مع ضمان الالتزام الصارم ببروتوكولات السلامة في يوم المباراة.

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