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علي سمير

مغامرة شيفيتشينكو وفريق خسر 8/3 ثم حصد كأس العالم .. معجزات تمنع قطر وتونس من اليأس رغم السقوط الكارثي!

كأس العالم
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كندا ضد قطر
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الكاميرون

الآمال حاضرة للثنائي العربي في المونديال

في الوقت الذي كانت تتمنى فيه قطر مواصلة رحلته ومغامرتها المثيرة في كأس العالم 2026، بعد التعادل المثير مع سويسرا، وقعت الكارثة المدوية أمام كندا.

المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، حملت مفاجأة صادمة للجماهير القطرية، بتلقي الهزيمة بسداسية نظيفة، نعم 6/0، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة المقامة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

السداسية سجلها كايل لارين، جوناثان دافيد "هاتريك – ثلاثية"، ناثان صليبا ومحمد مناعي "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 16، 29، 3+45، 64، 75 و2+90.

لسنا هنا للخوض في تفاصيل هذه النتيجة الساحقة الثالثة للعرب بعد سقوط العراق وتونس، بل للتأكيد على أن الحلم لا يزال قائمًا، قطر لو تودع المونديال بعد .. وكتب التاريخ تثبت لنا ذلك..

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    ألمانيا الغربية ومعجزة بيرن

    في مرحلة المجموعات من كأس العالم سويسرا 1954، فازت ألمانيا الغربية على تركيا 4/1، قبل أن تلعب أمام المجر بقيادة نجمها الأسطوري بوشكاش، والذي ساعدها على سحق كوريا الجنوبية بنتيجة 9/0.

    الصاعقة هي أن ألمانيا وجدت نفسها أمام نفس مصير كوريا، وسقطت بنتيجة 8/3 أمام الفريق المجري الذي كان يعيش حقبة تاريخية ويتمتع بجيل ذهبي غير قابل للتكرار في تاريخ البلاد.

    هل انتهت الآمال؟ في الحقيقة لا .. ألمانيا انتصرت بعد ذلك في مباراة فاصلة على تركيا 7/2 من أجل عبور مرحلة المجموعات، وشقت طريقها حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

    ألمانيا عبرت إلى ربع النهائي للتفوق على يوغوسلافيا 2/0، ثم هزمت النمسا بنتيجة 6/1، قبل العودة للعب أمام المجر في المباراة النهائية، وهي مواجهة حملت الكثير من دوافع الانتقام.

    الأغلبية توقعت فوز بوشكاش ورفاقه، ولكن المفاجأة كانت بفوز ألمانيا الغربية 3/2 وانتزاع اللقب المونديالي الأول، في حدث أطلق عليه لاحقًا لقب "معجزة بيرن".


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    الكاميرون ومغامرة ميلا ورفاقه

    الكاميرون نجحت في إبهار الجميع في كأس العالم 1990، بتحقيق الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد بمرحلة المجموعات، ثم التغلب على رومانيا بنتيجة 2/1.

    الصدمة حدثت بعدها، عندما خسر ممثل قارة إفريقيا برباعية نظيفة أمام الاتحاد السوفيتي، ولكن الفريق مر بسلام من الدور الأول بسبب ما قدمه في أول مباراتين.

    النتيجة الثقيلة لم تؤثر على عزيمة روجيه ميلا ورفاقه، بل نجحت الاكاميرون في عبور دور الـ16 أيضًا على حساب كولومبيا، لتكون أول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي.

    الفريق قدم ملحمة أمام إنجلترا في دور الثمانية، وخرج بعد الخسارة 3/2 من خلال الوقت الإضافي، ولكنه أكد مرة أخرى أن الهزيمة الثقيلة لا تعني السقوط التام.

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    أوكرانيا فعلتها في 2006

    المنتخب الأوكراني بدأ رحلته مع المدرب أوليج بلوخين في مونديال ألمانيا 2006، بتلقي خسارة ثقيلة من إسبانيا برباعية نظيفة، ليعتقد البعض أن الفريق سيكون من حصالات مرحلة المجموعات.

    المفاجأة كانت بانتصار أوكرانيا بنفس النتيجة على السعودية في المباراة الثانية "4/0"، بحضور النجم الأبرز في تاريخ البلاد أندري شيفيتشينكو.

    وبعدها لعب الفريق أمام ممثل آخر للعرب والحديث هنا عن تونس، لتفوز أوكرانيا بهدف دون رد أحرزه شيفيتشينكو من ركلة جزاء في الدقيقة 70، ليمنح بلاده بطاقة التأهل.

    الحلم لم يتوقف عند دور الـ16، أوكرانيا صعدت إلى ربع النهائي أمام سويسرا، وتفوقت عليها بركلات الترجيح 3/0، قبل توديع البطولة أمام إيطاليا البطل في ربع النهائي.

    رغم خسارته بثلاثية نظيفة، إلا أن المنتخب الأوكراني كان الحصان الأسود الأهم في البطولة بلا منازع، حيث تواجد في دور الثمانية بجوار أغلب العمالقة "ألمانيا، الأرجنتين، إيطاليا، إنجلترا، البرتغال، البرازيل وفرنسا".


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    مشاركة تاريخية لليونان

    مشاركة اليونان في مونديال البرازيل 2014 لا يمكن نسيانها على الإطلاق، الفريق تلقى هزيمة صادمة من كولومبيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، مما صعب الأمور عليه كثيرًا.

    وحتى في الجولة الثانية، الفريق لم يقم بانتفاضة مذهلة، واكتفى بالتعادل السلبي من دون أهداف مع اليابان، ليدخل المباراة الأخيرة بنقطة واحدة تمامًا مثل قطر.

    الأخبار السعيدة وصلت أمام كوت ديفوار، بالتغلب على ممثل إفريقيا بهدفين مقابل هدف، والصعود إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ اليونان.

    المغامرة كادت أن تستمر إلى دور الثمانية، عندما لعب الفريق ضد كوستاريكا وتعادل 1/1 في دور الـ16، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي خسرتها اليونان بنتيجة 5/3 لتخرج بصورة مشرفة رغم البداية الكارثية.

  • France v Australia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    النموذج الأحدث .. أستراليا 2022

    المنتخب الأسترالي تواجد في المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022، وتلقى هزيمة ساحقة أمام فرنسا بنتيجة 4/1 في افتتاح مشاركاته في البطولة.

    ورغم أن التوقعات وقتها كانت تشير إلى مونديال كارثي على الفريق، إلا أن أستراليا عادت في الجولة الثانية وفازت بهدف نظيف على تونس وكررت الأمر ضد الدنمارك بالمباراة الثالثة، لتتأهل في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع فرنسا ولكل منهما 6 نقاط.

    ولكن المغامرة لم تستمر طويلًا، لسوء الحظ أستراليا وقعت أمام الأرجنتين في دور الـ16، لتخسر بنتيجة 2/1، بثنائية من ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز، لتنتهي الرحلة عند هذا الحد.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التأهل ليس مستحيلًا .. والحديث ليس عن قطر فقط

    الهزيمة التي تلقتها قطر لا تعني خروجها بشكل حتمي من دور المجموعات لكأس العالم 2026، خاصة لأنها تمتلك نقطة من تعادلها مع سويسرا في الجولة الأولى.

    الموقف في المجموعة الثانية يأتي كالتالي :

    كندا "4 نقاط"، سويسرا "4 نقاط"، البوسنة "نقطة" ثم قطر بنقطة واحدة

    الموقف الحالي يؤكد أنه لا بديل عن الفوز ضد البوسنة في الجولة الأخيرة، حتى يرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط ويتأهل مثلما حدث مع اليونان في 2014، مع وجود إمكانية منطقية للتأهل ضمن أفضل ثوالث، لأن المركز الثاني يبدو صعبًا بسبب تلقي 6 أهداف من كندا.

    الحديث ليس عن قطر فقط، لدينا أيضًا تونس، ممثل العرب الذي سقط أمام السويد في الجولة الأولى بنتيجة 5/1، ولا تزال أمامه فرصة للتعويض أمام هولندا واليابان، خاصة بعد قدوم المدرب الخبير هيرفي رينارد بدلًا من المقال خلال البطولة صبري لاموشي.

    هل يمكن للعراق أن تعود هي الأخرى بعد السقوط 4/1 في الجولة الأولى أمام النرويج؟ الأمور صعبة للغاية بسبب قوة السنغال وفرنسا، ولكن لا شيء مستحيل في كرة القدم.

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