مغامرة شيفيتشينكو وفريق خسر 8/3 ثم حصد كأس العالم .. معجزات تمنع قطر وتونس من اليأس رغم السقوط الكارثي!

في الوقت الذي كانت تتمنى فيه قطر مواصلة رحلته ومغامرتها المثيرة في كأس العالم 2026، بعد التعادل المثير مع سويسرا، وقعت الكارثة المدوية أمام كندا.

المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، حملت مفاجأة صادمة للجماهير القطرية، بتلقي الهزيمة بسداسية نظيفة، نعم 6/0، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة المقامة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

السداسية سجلها كايل لارين، جوناثان دافيد "هاتريك – ثلاثية"، ناثان صليبا ومحمد مناعي "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 16، 29، 3+45، 64، 75 و2+90.

لسنا هنا للخوض في تفاصيل هذه النتيجة الساحقة الثالثة للعرب بعد سقوط العراق وتونس، بل للتأكيد على أن الحلم لا يزال قائمًا، قطر لو تودع المونديال بعد .. وكتب التاريخ تثبت لنا ذلك..