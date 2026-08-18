"من سيأكل الطبقين؟".. صلاح ووكيله يسخران من رئيس بشكتاش بسبب تصريحات الـ"35%"!

علق سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، في وقت سابق، على انتقال النجم المصري محمد صلاح رسميًا، إلى الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور.
ورفض الأحاديث التي ترددت كثيرًا، بشأن نجاح الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، في خطف صفقة النجم المصري محمد صلاح من ناديه.
وقال أدالي في تصريحات نقلتها قناة بشكتاش الرسمية عبر موقع "يوتيوب": "نحن من اِنسحبنا من صفقة صلاح، ولم يخطفه أحد من نادينا".
وشدد رئيس بشكتاش على أنه رفض أسلوب النجم المصري ووكيل أعماله، خلال سير المفاوضات معهما؛ والذي لا يتناسب مع نظام ناديه، على حد قوله.
واستكمالًا لتصريحاته.. كشف سردال أدالي، رئيس العملاق التركي بشكتاش، عن أن النجم المصري محمد صلاح، لم يكن ضمن خطط ناديه الأساسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وعن ذلك يقول أدالي: "لم نطرح فكرة التعاقد مع صلاح؛ ولكن صفقته ظهرت لنا كفرصة في السوق، لذلك تفاوضنا معه ووكيله".
وأضاف: "وعندما رأينا أسلوب صلاح ووكيله في المفاوضات، اِنسحبنا من الصفقة لأنها ليست أولوية لنا؛ وبالتالي.. لا يُمكن أن يردد أحد، أن نادي طرابزون سبور التركي خطف اللاعب من نادينا".