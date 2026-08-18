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Mohamed Salah Ertugrul Dogan TrabzonsporGetty
علي سمير

"من سيأكل الطبقين؟".. صلاح ووكيله يسخران من رئيس بشكتاش بسبب تصريحات الـ"35%"!

محمد صلاح
طرابزون سبور
بشكتاش
انتقالات
طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
طرابزون سبور ضد اسطنبول باشاك شهير
اسطنبول باشاك شهير
الدوري التركي

الحديث عن فشل انتقال الجناح المصري إلى بشكتاش يعود من جديد

رغم مرور بضعة أسابيع على الموقف، إلا أن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، قرر السخرية بمساعدة نجم ليفربول السابق، من فشل انتقاله إلى صفوف بشكتاش التركي هذا الصيف.

صلاح كان مرشحًا للانتقال إلى بشكتاش عقب فسخ عقده بالتراضي مع ليفربول، ولكنه اختلف مع إدارة النادي على شروط الصفقة، ليحول وجهته إلى طرابزون سبور.

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  • Mo SalahGetty Images

    ما هي القصة؟

    صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش كانت تسير على نحو جيد، وتنبأ البعض أن الجناح المصري سيرتدي قميص الفريق التركي خلال الموسم الجديد 2026/202

    ولكن سردال أدالي، رئيس بشكتاش، خرج لإعلان فشل الصفقة، مهاجمًا وكيل صلاح، قائلًا إنه اشترط الحصول على عموله قيمتها 35%، مما تسبب في انتهاء المفاوضات.

    وقال أدالي في تصريحاته للصحفيين: "صلاح وافق على الانتقال لبشكتاش ووكيل أعماله كذلك أرسل ردًا إيجابيًا على عرضنا في البداية، بل وتواصل مو مع مديرنا الفني والمدير الرياضي وجدد موافقته على العرض".

    وأضاف: "لكن مع إن انتشرت أنباء في وسائل الإعلام عن اكتمال اتفاقنا، قام وكيل صلاح برفع مطالبه المالية؛ لقد رفع عمولته الخاصة إلى مستويات لا تصدق، لقد وصلت لـ35%!".

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  • سخرية رامي عباس

    وبعد فترة طويلة، شوهد صلاح رفقة وكيله بأحد المطاعم، وهما يتناولان الطعام، حيث نشر اللاعب صورة عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق عليها:"من أكل الطبقين؟".

    ورد عليه رامي عباس:"أنا أكلت طبقي، و35% من طبقك".

    وهي سخرية واضحة للغاية من وكيل صلاح على تصريحات رئيس بشكتاش، والذي أعرب عن غضبه أكثر من مرة تجاه طريقة فشل الصفقة.


  • "طرابزون لم يخطف صلاح"

    علق سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، في وقت سابق، على انتقال النجم المصري محمد صلاح رسميًا، إلى الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور.

    ورفض الأحاديث التي ترددت كثيرًا، بشأن نجاح الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، في خطف صفقة النجم المصري محمد صلاح من ناديه.

    وقال أدالي في تصريحات نقلتها قناة بشكتاش الرسمية عبر موقع "يوتيوب": "نحن من اِنسحبنا من صفقة صلاح، ولم يخطفه أحد من نادينا".

    وشدد رئيس بشكتاش على أنه رفض أسلوب النجم المصري ووكيل أعماله، خلال سير المفاوضات معهما؛ والذي لا يتناسب مع نظام ناديه، على حد قوله.

    واستكمالًا لتصريحاته.. كشف سردال أدالي، رئيس العملاق التركي بشكتاش، عن أن النجم المصري محمد صلاح، لم يكن ضمن خطط ناديه الأساسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وعن ذلك يقول أدالي: "لم نطرح فكرة التعاقد مع صلاح؛ ولكن صفقته ظهرت لنا كفرصة في السوق، لذلك تفاوضنا معه ووكيله".

    وأضاف: "وعندما رأينا أسلوب صلاح ووكيله في المفاوضات، اِنسحبنا من الصفقة لأنها ليست أولوية لنا؛ وبالتالي.. لا يُمكن أن يردد أحد، أن نادي طرابزون سبور التركي خطف اللاعب من نادينا".

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  • Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

    ما هو القادم لصلاح؟

    صاحب الـ34 سنة بدأ مسيرته الرسمية مع طرابزون سبور التركي، يوم 15 أغسطس الجاري، بالتعادل مع قاسم باشا 1/1، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المحلي.

    ويستعد صلاح الذي شارك لمدة 32 دقيقة فقط أمام قاسم باشا، لخوض مواجهة منتظرة أمام فرينسفاروشي المجري يوم الخميس، في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي crest
فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
الدوري التركي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
اسطنبول باشاك شهير crest
اسطنبول باشاك شهير
اسطنبول باشاك شهير