سخرية عابرة للقارات: لم تنقذهم هواتف البيت الأبيض.. ثلاثة معلقين يسخرون من ترامب بعد خسارة الولايات المتحدة!

فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا هزيمة أصحاب الأرض برباعية، وجه المعلق التركي أوزكان أوزتورك إسقاطًا سياسيًا لاذعًا تهكم فيه على فكرة التدخلات السياسية بالاتصالات الهاتفية التي جرت خلف الكواليس لإشراك لاعب موقوف قانونًا.

وقال أوزكان أوزتورك في تعليقه الختامي: "وانتهت المباراة، ما لم يحدث تغيير في الدقيقة الأخيرة، الولايات المتحدة الأمريكية ودعت البطولة".

ولاقى هذا التعليق تفاعلًا واسعًا وسخرية عالمية من الجماهير عبر الفضاء الرقمي، والذين اعتبروا الكلمات صياغة ذكية تتهكم على اللجوء لقرارات استثنائية خارج المستطيل الأخضر لم تنقذ أمريكا في النهاية من توديع المونديال.

ولم يكن أوزتورك وحيدًا في هذا الهجوم الساخر، إذ انضم إليه معلقون أوروبيون بارزون مثل الهولندي يروين جرويتير عبر قناة "NOS" الذي قال: "لن تسير الأمور لصالح أمريكا اليوم، لا أملك أي فكرة كيف يمكن أن يحدث ذلك بعد الآن. معجزة ربما؟ أو شخص بعصا سحرية؟ أو ربما من البيت الأبيض؟".





المعلق الكرواتي ستيبان بالوغ عبر قنوات "HRT" الذي تهكم أثناء اللقاء قائلًا إن الأفضل للفيفا أن يعلن أمريكا بطلة للعالم مباشرة وبعد نهايته قال: "دعونا ننتظر، ربما غدًا عندما نستيقظ ربما يأتي اتصال آخر من البيت الأبيض ليتم اختراع مادة ما في لائحة الانضباط".



