سخرت من الارتباط ببنزيما وفينيسيوس وعلامات التجميل نضج بالنسبة لها.. من هي بطلة إيليت صديقة مبابي الجديدة؟!

لم تسلم النجمة الإسبانية من الانتقادات والشائعات التي تلاحقها باستمرار خاصة فيما يتعلق بتغير ملامح وجهها عما كانت عليه في بداياتها.
واجهت إستر اتهامات متكررة بالخضوع لعمليات تجميل شملت تحديد الفك وتصغير الأنف لكنها ردت بكل حزم في مناسبات عدة نافية هذه الادعاءات تمامًا.
وأوضحت الممثلة أن التغيرات التي يراها الجمهور ليست إلا نتيجة طبيعية لعملية النضج والتقدم في السن مؤكدة أن ملامحها تتغير مع مرور السنوات مثل أي إنسان آخر يمر بمراحل عمرية مختلفة.
وفيما يخص حياتها العاطفية فقد ارتبط اسمها سابقًا بأسماء لامعة في عالم التمثيل مثل المكسيكي أليخاندرو سبيتزر والأرجنتيني نيكولاس فورتادو.
والملاحظ في اختياراتها أنها دائمًا ما تنجذب نحو الأشخاص الذين يتصدرون المشهد الإعلامي في تلك اللحظات مما يجعل حياتها مادة دسمة للمجلات المهتمة بأخبار النجوم.
كما أن علاقتها بلاعبي كرة القدم ليست بالأمر الجديد في الصحافة الصفراء حيث سبق وانتشرت شائعات حول ارتباطها بالفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
غير أن ردها في ذلك الوقت اتسم بالسخرية والتهكم من هذه الأخبار مؤكدة أنها مجرد اختراعات لا أساس لها من الصحة ووصفت تلك الأنباء بأنها مضحكة ولا تستحق الالتفات إليها.