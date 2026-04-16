مزاعم "خطأ قانوني" .. حقيقة سحب نقاط الفوز أمام الاتفاق من النصر

النصر استضاف الاتفاق، أول أمس الأربعاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ونجح أصحاب الأرض في حسم اللقاء لصالحهم بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد النواخذة عند 42 نقطة في المركز السابع.