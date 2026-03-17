فيديو | "التحكيم منح مصر 3 بطولات" .. وائل جمعة ينفعل على يوسف شيبو بعد إعلان المغرب بطلًا لأمم إفريقيا!

قرار مفاجىء بسحب اللقب من السنغال

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن الفريق الحاصل على لقب كأس الأمم 2025 بالمغرب، وسحب اللقب من السنغال.

بالتأكيد وكما هو متوقع، القرار لن يمر مرور الكرام، وسيكون موضوعًا للعديد من المناقشات حول طبيعته وكذلك التوقيت الذي تم الإعلان فيه.

يوسف شيبو نجم المغرب السابق ونظيره المصري وائل جمعة، دخلا في مناقشة حادة بسبب سحب لقب أمم إفريقيا في السنغال، ووصل الأمر إلى انفعال الأخير.

    ما هي القصة؟

    أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا مساء الثلاثاء، سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنح اللقب لصاحب الأرض "المنتخب المغربي"، بعد أحداث الانسحاب التي شهدها النهائي.

    المنتخبان المغربي والسنغالي تواجها على أرض الأول، في 18 من يناير الماضي، حيث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح أسود الأطلس، وهو ما اعترض عليه لاعبو السنغال، بل وصل بهم الحال للانسحاب من أرض الملعب، رافضين استكمال النهائي.

    في تلك الأثناء، نجحت محاولات قائد أسود التيرانجا ساديو ماني، في إقناع زملائه بالعودة لأرض الملعب، لاستكمال النهائي، تحت شعار "إن خسرنا فلنخسر كالرجال".

    لكن لحسن حظ رفاق ماني، أهدر براهيم دياز؛ لاعب المغرب، ضربة الجزاء بغرابة شديدة، بعدما قرر تنفيذها على طريقة "بانينكا".

    فيما حسم المنتخب السنغالي المباراة لصالحه محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق بابي جاي.

  • مناقشة ساخنة

    خلال تقديمه للاستوديو التحليلي لدوري أبطال أوروبا، تطرق الإعلامي محمد سعدون الكواري إلى القصة، موجهًا حديثه للحاضرين ومنهم وائل جمعة وشيبو.

    وقال شيبو تعليقًا على القرار:"الأحداث التي عشناها في الملعب كانت مؤسفة جدًا، المفروض هو تطبيق القانون خلال المباراة، عندما غادر المنتخب السنغالي وانسحب من اللقاء".

    وأضاف:"الحكم قام بإنهاء اللقاء، بعدها وصلت له تعليمات بالانتظار، رغم أن اللوائح تقول عكس ذلك، البطولة بلا طعم، القرار يعكس الفوضى التي يعيشها الاتحاد الإفريقي، يجب تنظيفه بشكل كامل، المشكلة تأتي من الأشخاص اللذين يتخذون القرارت".

    ومن جانبه قال وائل جمعه:"أسوأ عنصر في منظومة الكرة في إفريقيا هم الحكام، هناك توازنات تحدث، أي فريق يلعب على أرضه يستفيد من هذا الأمر".

  • غضب من يوسف شيبو

    وفي تلك اللحظات، قال لاعب المنتخب المغربي السابق ردًا على وائل جمعة:"نحن استفدنا؟ مصر استفادت 3 نسخ من الحكام خاصة في 2006 و2008".

    وحاول جمعة تهدئة الموقف، مؤكدًا أنه لم يقصد المغرب والبطولة الأخيرة على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن الجميع يستفيد من هذا الخلل التحكيمي، ليرد شيبو:"على العكس تمامًا، أفسدوا علينا النهائي ولم نحقق أي استفادة، هناك صراعات داخل الاتحاد الإفريقي تؤثر على المنظومة".

    وواصل جمعة:"الكل يستفيد سواء أندية أو منتخبات، لا توجد عدالة في كرة القدم، لا أحد يريد الفوز بالظلم، لو تم الحكم بفوز المغرب سنقول لهم مبروك ونهنئهم".

    مشددًا على أن حديثه عن الأمور تحكيمية يأتي بشكل عام، موجهًا كلماته إلى يوسف شيبو مرة أخرى قائلًا:"كل من يلعب على أرضه يستفيد".

    الكواري تدخل بينهما لفض الاشتباك، قبل أن يعود جمعة من جديد:"لم أقصد المغرب بالحديث من البداية، ومن العيب قولك إننا فزنا بـ3 بطولات بالتحكيم، هذه الكلمة لا يجب أن تمر".

    احتجاج المغرب

    عقب تلك الأحداث، تقدمت الجامعة المغربية لكرة القدم باحتجاج رسمي أمام الاتحاد الإفريقي "كاف"، على خلفية انسحاب السنغاليين.

    لكن في أواخر يناير 2026، أصدر كاف قراره برفض الاحتجاج المغربي، مع توقيع بعض العقوبات على الجانب السنغالي كالتالي:

    إيقاف بابي ثياو؛ مدرب السنغال، خمس مباريات، وتغريمه 100 ألف دولار، بتهمة التسبب في إساءة سمعة الكرة الإفريقية بالانسحاب من النهائي.

    إيقاف إيليمان نداي؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

    إيقاف إسماعيلا سار؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

    تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 300 ألف دولار، نتيجة سلوك جماهيره غير اللائق، بجانب 300 ألف دولار آخرين للسلوك غير الرياضي للجهاز الفني واللاعبين، بخلاف 15 ألف دولار، على إثر حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.

    كذلك نال الجانب المغربي نصيبه من العقوبات..

    إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين، منها مباراة مع إيقاف التنفيذ تطبق حال تكرار المخالفة خلال عام.

    إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، للسلوك غير الرياضي.

    تغريم الجامعة المغربية 315 ألف دولار، نتيجة السلوك غير الرياضي، لجامعي الكرات، اللاعبين والجهاز الفني.

  • نص بيان لجنة الاستئناف بالكاف

    قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("CAF") اليوم، وتطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية (AFCON)، اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية "توتال إنيرجي" - المغرب 2025 ("المباراة")، مع تسجيل نتيجة المباراة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).

    وبناءً على الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:

    • "قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً وفي الموضوع.
    • إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف.
    • تخلص لجنة الاستئناف إلى أن سلوك المنتخب السنغالي يقع ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
    • تأييد الاعتراض المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
    • إقرار ارتكاب الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)، من خلال سلوك منتخبه، مخالفة للمادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
    • تطبيقاً للمادة 84 من لوائح البطولة، يُعلن فوز المنتخب المغربي على نظيره السنغالي بنتيجة 3-0 نتيجة انسحاب الأخير.
    • رفض كافة الطلبات أو الالتماسات الأخرى."

    كما حكمت لجنة الاستئناف بما يلي:

    • "قبول الاستئناف المقدم بشأن اللاعب إسماعيل صيباري (لاعب المنتخب المغربي رقم 11) جزئياً.
    • تأييد الاستنتاج القائل بأن اللاعب إسماعيل صيباري ارتكب سوء سلوك ينتهك المادتين 82 و83(1) من مدونة الانضباط بالكاف.
    • تعديل العقوبة المفروضة على إسماعيل صيباري لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين في مسابقات الكاف، مع وقف تنفيذ عقوبة مباراة واحدة منها.
    • إلغاء الغرامة المالية وقدرها 100,000 دولار أمريكي التي كانت مفروضة على اللاعب.
    • قبول الاستئناف المتعلق بـ واقعة جامعي الكرات جزئياً.
    • تأكيد مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة.
    • تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة المغربية بشأن واقعة جامعي الكرات إلى 50,000 دولار أمريكي.
    • رفض الاستئناف المتعلق بـ التدخل في منطقة مراجعة الفيديو (OFR/VAR).
    • تثبيت الغرامة المالية وقدرها 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الجامعة المغربية بشأن هذا التدخل.
    • قبول الاستئناف المتعلق بـ واقعة الليزر جزئياً، وتخفيض الغرامة إلى 10,000 دولار أمريكي.
    • رفض كافة الطلبات أو الالتماسات الأخرى."
