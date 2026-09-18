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Francesco Guerrieri
ترجمه

سجل وصنع في الظهور الأول .. صفقة مانشستر سيتي آلان يظهر ويخطف الأنظار

مانشستر سيتي
Allan
مقالات رأي
مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي
نوريتش سيتي
كأس رابطة المحترفين

وصل في الصيف قادمًا من بالميراس، وسجّل هدفًا وصنع آخر في مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي.

في خميس الدوري الأوروبي، في إنجلترا أُقيمت الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين، والتي تأهل فيها مانشستر سيتي بقيادة إنزو ماريسكا إلى الدور التالي بفضل الفوز على نوريتش بخماسية نظيفة.

فوز جاء دون مشاكل كبيرة، رغم أن المدرب الإيطالي كان قد ترك خارج التشكيلة بعض اللاعبين الأساسيين: هالاند في المدرجات، ودوناروما على مقاعد البدلاء إلى جانب إليوت أندرسون وإنزو فيرنانديز. الكثير من التدوير وبعض المواهب في الواجهة: فبالإضافة إلى ثنائية اللاعب مواليد 2009 فلويد سامبا - أحد أفضل مواهب الأكاديمية - يجب تسليط الضوء أيضاً على أداء آلان إلياس، صانع هدف ومسجّل هدف في أول ظهور له بقميص السيتيزنز.

  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    الدور والخصائص

    برازيلي من مواليد عام 2004، انضم في الصيف قادمًا من بالميراس مقابل مبلغ إجمالي يقل قليلًا عن 50 مليون يورو - نحو 47 مليونًا - ووقّع عقدًا لمدة خمس سنوات ينتهي في عام 2031.

    من الناحية العددية جاء ليحل محل سافينيو، وقد دفع به ماريسكا فورًا في التشكيلة الأساسية أمام نورويتش، وفي أول ظهور مطلق له مع سيتي وضع بصمته على الفوز.

    آلان جناح هجومي يفضل اللعب على الجهة اليمنى بقدمه المعاكسة، ويمكنه التأقلم أيضًا على الجهة الأخرى أو كصانع ألعاب في المنتصف، وتخصصه الأبرز هو المراوغة والتوغل في المساحات. انتبهوا للكرات الثابتة، فقد كان مع بالميراس ينفّذ كثيرًا الركلات الركنية والركلات الحرة.

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  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    وصل آلان إلى أوروبا في سن الـ22 عامًا بعد أن ترعرع في صفوف بالميراس، حيث قطع كامل مشواره في الفئات السنية حتى انضمامه إلى الفريق الأول في عام 2025.

    وفي غضون أشهر قليلة، بات واحدًا من أكثر المواهب متابعةً في أمريكا الجنوبية، ودخل اسمه في قواعد بيانات العديد من الأندية الكبرى، وفي النصف الأول من عام 2026 أصبح أساسيًا بشكل ثابت مع بالميراس: فبعد 29 مباراة و5 أهداف وصناعة هدفين بين الدوري وكأس ليبرتادوريس، حلّق نحو إنجلترا ليخطو الخطوة الحاسمة في مسيرته. وأمس، لحظة استبداله، خرج وسط تصفيق الجماهير.

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