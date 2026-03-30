سجل نيمار هدفاً وصنع آخر في مباراة تدريبية «مهمة» لفريق سانتوس بعد أن تجاوز استبعاده من تشكيلة المنتخب البرازيلي
استغل نادي سانتوس فترة التوقف الدولية لإجراء مباراة تدريبية بين الفريق الأول وفريق تحت 20 عامًا في مركز "سي تي ري بيلي". وكانت هذه الجلسة التدريبية بالغة الأهمية للمدرب كوكا في إطار استعداداته لمواجهة فريق ريمو المرتقبة على ملعب فيلا بيلميرو. ورغم أن النتيجة الدقيقة لهذه المباراة المغلقة لم تُكشف بعد، إلا أن نيمار ترك بصمته بوضوح، حيث قدم أداءً قويًا في إطار استمراره في التعافي.
المهاجم يتطلع إلى العودة إلى الملعب
أعرب نيمار عن سعادته بالعودة إلى تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه خلال الحصة التدريبية. وقال: "هذا أمر مهم، أليس كذلك؟ سواء بالنسبة لتدريبات فريقنا أو بالنسبة للاعبين الشباب أيضًا. لقد كنت في الموقف نفسه من قبل، وأعرف مدى أهمية مباراة كهذه في مسيرة اللاعب الشاب. إنها فرصة لهم جميعًا أيضًا"، قال نيمار لوسائل الإعلام الرسمية للنادي، وفقًا لـ ESPN Brasil. "نحن سعداء بإجراء هذا النوع من التدريبات. بعد هذه الأيام الطويلة دون مباريات، من الجيد استعادة إيقاعنا. كان الأمر جيدًا، وكان من الممتع المشاركة. كل شيء على ما يرام. هدف وتمريرة حاسمة، كل شيء مثالي (يضحك)".
أنشيلوتي يصر على اختياره لتشكيلة الفريق
ظل كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، ثابتًا بشكل لافت للنظر فيما يتعلق بمعايير الاختيار الحالية التي يتبعها. فقد واجه المدرب الإيطالي وابلًا من الأسئلة من وسائل الإعلام واللاعبين السابقين على حد سواء، الذين يتوقون بشدة لرؤية أفضل هداف في تاريخ المنتخب يعود لارتداء القميص الأصفر الشهير. ومع ذلك، يضع أنشيلوتي الديناميكية الجماعية في مقدمة أولوياته في إطار استعداداته لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وقد علق مدرب «السيليساو» مؤخرًا على هذه الضجة قائلاً: "أراقب كل شيء، وأستمع إلى كل شيء. لكن دوري هو اتخاذ القرارات. من الطبيعي أن يكون لكل شخص رأي، لأن كرة القدم ليست جامعة... كرة القدم ليست علماً دقيقاً. لكل شخص رأيه، وعليّ أن أحترم رأي الجميع." وقد وضع هذا الموقف نيمار في سباق مع الزمن لإثبات جاهزيته البدنية قبل إغلاق قائمة المنتخب النهائية.
الطريق إلى كأس العالم 2026
تتضاءل فرص نيمار مع استمرار العد التنازلي لانطلاق كأس العالم. ويخوض فريق سانتوس حالياً 14 مباراة مقررة في كل من كأس البرازيل وكأس أمريكا الجنوبية والدوري البرازيلي، قبل أن يُتوقع من أنشيلوتي الإعلان عن تشكيلته النهائية. وستكون كل دقيقة يقضيها اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً على أرض الملعب بمثابة اختبار له، خاصةً أنه عانى من عدة إصابات بدنية أبعدته سابقاً عن المشاركة في مباريات ضد فرق مثل كروزيرو. الهدف المباشر للمهاجم هو الحفاظ على زخمه في مباراة الدوري القادمة ضد ريمو في 2 أبريل. من خلال إثبات قدرته على تحمل صعوبات المنافسة المحلية باستمرار، يأمل نيمار في إسكات المشككين وتأكيد أنه لا يزال اللاعب القادر على قيادة البرازيل إلى لقبها العالمي السادس. في الوقت الحالي، يمثل الهدف والتمريرة الحاسمة في ملعب التدريب تذكيرًا في الوقت المناسب بما لا يزال يقدمه للفريق.