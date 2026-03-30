سجل نيمار هدفاً وصنع آخر في مباراة تدريبية «مهمة» لفريق سانتوس بعد أن تجاوز استبعاده من تشكيلة المنتخب البرازيلي

تتضاءل فرص نيمار مع استمرار العد التنازلي لانطلاق كأس العالم. ويخوض فريق سانتوس حالياً 14 مباراة مقررة في كل من كأس البرازيل وكأس أمريكا الجنوبية والدوري البرازيلي، قبل أن يُتوقع من أنشيلوتي الإعلان عن تشكيلته النهائية. وستكون كل دقيقة يقضيها اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً على أرض الملعب بمثابة اختبار له، خاصةً أنه عانى من عدة إصابات بدنية أبعدته سابقاً عن المشاركة في مباريات ضد فرق مثل كروزيرو. الهدف المباشر للمهاجم هو الحفاظ على زخمه في مباراة الدوري القادمة ضد ريمو في 2 أبريل. من خلال إثبات قدرته على تحمل صعوبات المنافسة المحلية باستمرار، يأمل نيمار في إسكات المشككين وتأكيد أنه لا يزال اللاعب القادر على قيادة البرازيل إلى لقبها العالمي السادس. في الوقت الحالي، يمثل الهدف والتمريرة الحاسمة في ملعب التدريب تذكيرًا في الوقت المناسب بما لا يزال يقدمه للفريق.