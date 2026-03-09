سجل ماركوس راشفورد أربعة أهداف في أربعة أشهر - فلماذا يصر برشلونة على دفع 26 مليون جنيه إسترليني مقابل لاعب مانشستر يونايتد المعار؟

قام برشلونة بالعديد من التعاقدات المثيرة للجدل خلال العقد الماضي - وهو السبب في استمرار وضعه المالي غير المستقر - ولكن استغلاله الكامل لرغبة مانشستر يونايتد في التخلص من راشفورد كان ضربة معلمية.

ربما عانى اللاعب الدولي الإنجليزي من تراجع كبير في مستواه في أولد ترافورد وسط انتقادات شديدة لسلوكه غير المهني، لكنه أظهر ما يكفي خلال فترة إعارته لمدة ستة أشهر إلى أستون فيلا الموسم الماضي ليثبت أنه مصمم على إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح بعيدًا عن الانتقادات الشديدة التي ترافق اللعب في نادي مدينته.

في الواقع، ساعدت فترة الإعارة الإيجابية في برمنغهام في إقناع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بأن راشفورد كان مخاطرة تستحق المجازفة، بل إنها كانت بمثابة ضربة مجانية، حيث كان مانشستر يونايتد على استعداد لتركه يغادر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وفقًا للتقارير، فإن كبار المسؤولين في INEOS يندمون الآن بشدة على شروط تلك الصفقة - ويمكن للمرء أن يفهم بالتأكيد السبب. كان إزالة راشفورد من قائمة الرواتب هو الأولوية رقم 1، حيث أن القيام بذلك لموسم واحد فقط وفر لمانشستر يونايتد حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار). ومع ذلك، كان ينبغي أن تكون صفقة الإعارة إما "جافة" أو أن يكون خيار الشراء أعلى بكثير، لأن 30 مليون يورو تبدو صفقة مربحة لبرشلونة.