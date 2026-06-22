سجلوا ولاعبهم ساقط في الأرض.. مدرب كاب فيردي غاضبًا: مارسيلو بييلسا علّمنا الروح الرياضية!

أبدى بوبيستا «استياءه» بعد أن انصرف أحد لاعبي أوروجواي عن مساعدة أحد لاعبيه في علاج تشنج عضلي لينضم إلى الهجوم الذي أدى إلى هدف التعادل الذي سجله الفريق الأمريكي الجنوبي. وبدا عليه الإحباط بوضوح بسبب ما اعتبره افتقارًا للروح الرياضية خلال تلك اللحظة.

وقال مدرب كاب فيردي بعد صافرة النهاية: «شعرت بالاستياء من ذلك لأن بييلسا علّمنا الروح الرياضية. هذا ما يظهر في مؤتمراته الصحفية، وفي المباريات التي تخوضها فرقه. لقد تعلمنا معنى الروح الرياضية من موقفه». وأضاف: «كان الأمر محبطاً، لكن هذا جزء من اللعبة وجزء من تجربة النمو مع الفريق».