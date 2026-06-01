"لم ينقل لنا الفرح أو الحماس".. مساعد كونتي يفتح النار على دي بروينه ويقارنه بمودريتش!

لم تكد نيران التصريحات التي أطلقها كيفين دي بروينه من معسكر منتخب بلجيكا ضد مدربه السابق أنطونيو كونتي تخمد، حتى جاء الرد صاعقاً من إيطاليا. كريستيان ستيليني، مساعد كونتي، لم يقف مكتوف الأيدي أمام اتهامات النجم البلجيكي، ليشن هجوماً مضاداً ولاذعاً، واضعاً احترافية لاعب مانشستر سيتي السابق في مقارنة محرجة مع الكرواتي لوكا مودريتش.

الأزمة بدأت عندما خرج دي بروينه بتصريحات نارية، متهماً كونتي بتوظيفه بشكل خاطئ في الملعب والاعتماد على أسلوب دفاعي مبالغ فيه، بل وعبر صراحة عن سعادته الغامرة برحيل المدرب عن نابولي. تصريحات لم تمر مرور الكرام؛ فبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، تكفل ستيليني بالرد لتوبيخ اللاعب بشدة، ومشككاً في العقلية التي جاء بها لتمثيل نادي الجنوب الإيطالي.