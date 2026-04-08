AFP
ترجمه
ستيف هولاند يلمح إلى أن مانشستر يونايتد لم يستسلم بعد في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
نهاية طموحة
منذ تولي مايكل كاريك دفة القيادة في منتصف يناير، شهد مانشستر يونايتد انتعاشًا ملحوظًا، حيث صعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم. وقد تعززت آمال الفريق في العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى بفوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة ليلة الثلاثاء، والذي ضمن مرة أخرى المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا للأندية الإنجليزية الموسم المقبل. ويحتل الشياطين الحمر حالياً المركز السادس بفارق سبع نقاط عن تشيلسي، مما يضعهم في موقع جيد للعودة إلى البطولة التي فازوا بها ثلاث مرات.
- Getty Images Sport
معايير أولد ترافورد
يعمل الجهاز الفني على تحويل تركيز اللاعبين بعيدًا عن الفرق التي تتخلف عنهم في الترتيب، مع إعطاء الأولوية للفوز في كل مباراة على حدة من أجل تقليص الفارق مع المتصدرين. ويقر هولاند بأهمية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنه يصر على أن عقلية النادي يجب أن تركز دائمًا على الفوز بالبطولات.
وفي حديثه عن أهداف الفريق على الموقعالرسمي للنادي، أوضح مساعد المدير الفني: "أعتقد أن اللغة التي يجب أن نستخدمها في هذا النادي هي أن ننهي الموسم في أقرب مكان ممكن من القمة. لا أعرف مدى إمكانية ذلك، لكن يجب أن يكون هذا هو التحدي دائمًا: الاقتراب قدر الإمكان من القمة.
"لقد تحدثنا مع اللاعبين أكثر عن الفوز بمبارياتنا، بدلاً من التفكير كثيراً فيما يحدث في المراكز الأدنى. لكن من الواضح أنه في ظل الظروف الحالية، سيكون احتلال مركز يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا أمراً جيداً بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أننا يجب أن نسعى دائماً إلى ما هو أكثر من ذلك."
ملاذ دبلن
استعدادًا للمرحلة الحاسمة، استغل مانشستر يونايتد فترة توقف نادرة دامت 24 يومًا - نتيجة للمباريات الدولية والخروج المبكر من الكأس المحلية - لإقامة معسكر تدريبي مكثف خارج دبلن. وفي معرض حديثه عن أهمية المعسكر في أيرلندا والفجوة في الجدول الزمني، أضاف هولاند: "أعتقد أن مباراتنا الأخيرة، بين بورنموث ولييدز، هي رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الفترة الزمنية الفاصلة بين المباريات. لذا، كانت الفجوة أكبر ما يمكن أن تكون عليه حقًا. أعتقد أننا شعرنا أنه من المهم جمع المجموعة بأكملها مرة أخرى، والتركيز حقًا على إنهاء الموسم بشكل جيد. أعتقد أن هذا كان المكان المثالي لذلك، حقًا".
- Getty Images Sport
مرحلة نهائية شاقة
يستأنف مانشستر يونايتد مسيرته في الدوري ضد ليدز يوم 13 أبريل، في بداية مرحلة حاسمة تتضمن مواجهات حاسمة خارج أرضه أمام تشيلسي وعلى أرضه أمام برينتفورد. وتزداد حدة المنافسة في شهر مايو عندما يستضيف الفريق غريمه ليفربول، تليها رحلات صعبة إلى ساندرلاند وبرايتون، مع مباراة على أرضه ضد نوتنغهام فورست بينهما. وللحفاظ على آماله الضئيلة في الفوز باللقب وتقليص فارق النقاط البالغ 15 نقطة مع أرسنال، يجب على فريق كاريك الآن تحقيق سلسلة نتائج خالية من الهزائم في هذه المباريات السبع الأخيرة.