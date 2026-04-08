ستيف هولاند يلمح إلى أن مانشستر يونايتد لم يستسلم بعد في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يعمل الجهاز الفني على تحويل تركيز اللاعبين بعيدًا عن الفرق التي تتخلف عنهم في الترتيب، مع إعطاء الأولوية للفوز في كل مباراة على حدة من أجل تقليص الفارق مع المتصدرين. ويقر هولاند بأهمية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنه يصر على أن عقلية النادي يجب أن تركز دائمًا على الفوز بالبطولات.

وفي حديثه عن أهداف الفريق على الموقعالرسمي للنادي، أوضح مساعد المدير الفني: "أعتقد أن اللغة التي يجب أن نستخدمها في هذا النادي هي أن ننهي الموسم في أقرب مكان ممكن من القمة. لا أعرف مدى إمكانية ذلك، لكن يجب أن يكون هذا هو التحدي دائمًا: الاقتراب قدر الإمكان من القمة.

"لقد تحدثنا مع اللاعبين أكثر عن الفوز بمبارياتنا، بدلاً من التفكير كثيراً فيما يحدث في المراكز الأدنى. لكن من الواضح أنه في ظل الظروف الحالية، سيكون احتلال مركز يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا أمراً جيداً بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أننا يجب أن نسعى دائماً إلى ما هو أكثر من ذلك."