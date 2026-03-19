ستيفن جيرارد ينتقد فريق غالطة سراي ووصفه بـ"المحرج" و"المثير للشفقة" بعد تأهل ليفربول بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرض لاعبان من فريق غالطة سراي لإصابات خطيرة في ملعب أنفيلد. فقد اضطر المهاجم فيكتور أوسيمهن إلى مغادرة الملعب إثر إصابته بكسر في الذراع، على الرغم من محاولته الاستمرار في اللعب رغم الألم، وقد يضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. أما البديل نوا لانغ فسيخضع بالتأكيد لعملية جراحية بعد تعرضه لجرح عميق.

وجاء في بيان للنادي: "في الشوط الأول من مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، تعرض لاعبنا فيكتور أوسيمهن لضربة في ذراعه وأكمل الشوط الأول، ولكن بعد الفحوصات التي أجريت في الاستراحة، لم يلعب في الشوط الثاني بسبب خطر إصابته بكسر في ذراعه. وبعد المباراة، وتحت إشراف فريقنا الطبي، كشفت الفحوصات في المستشفى عن كسر في الساعد الأيمن للاعب، وتم تثبيته بالجبس. وسيتم اتخاذ قرار بشأن الجراحة في الأيام المقبلة بعد إجراء المزيد من التقييمات.

"في الشوط الثاني من نفس المباراة، تعرض لاعبنا نوا لانغ، الذي كان يعاني من إصابة، لجرح خطير في إبهامه الأيمن، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في ليفربول خلال الساعات القادمة بمشاركة فريقنا الطبي."