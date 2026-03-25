ستيفن جيرارد يقول لليفربول إن الفريق بحاجة إلى صفقة "ضخمة" لتعويض محمد صلاح هذا الصيف
نهاية حقبة في أنفيلد
هزت الأخبار التي تأكدت هذا الأسبوع صفوف "الريدز" بأن صلاح سيختتم مسيرته الأسطورية التي استمرت تسع سنوات مع ليفربول عقب انتهاء الموسم الحالي. وعلى الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقده، فقد توصل اللاعب المصري إلى اتفاق مع النادي للتنازل عن مبلغ كبير من أجره لتسهيل انتقاله مجانًا هذا الصيف، حيث لا تزال الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأكثر ترجيحًا.
في مقطع فيديو مؤثر نشره على حسابه على إنستغرام، بدا صلاح وكأنه يخاطب الجماهير مباشرةً، قائلاً: "مرحباً بالجميع، للأسف حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم."
خطة جيرارد للمستقبل
في حديثه مع قناة TNT Sports، أكد أسطورة الريدز جيرارد أن النادي لا يستطيع أن يتبع نهجًا قائمًا على تطوير اللاعبين الشباب عند البحث عن خليفة لمهاجمه النجم. وأصر المدرب السابق لفريق الاتحاد على أن لاعبًا من الطراز الرفيع هو وحده الكفيل بمساعدة ليفربول على الحفاظ على قدرته التنافسية في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى الصعيد الأوروبي.
وأوضح جيرارد خلال البث: "عليك أن تشتري لاعباً ذو شعبية كبيرة، وإلا فلن تتمكن من تعويضه". "يجب أن يكونوا من أفضل ثلاثة [أو] أربعة جناحين في العالم ليحلوا محل صلاح، لأن هذا هو ما كان عليه مو".
مايكل أوليز وسعر صفقة انتقاله البالغ 173 مليون جنيه إسترليني
ومن بين الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ميرسيسايد نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليز. وتشير تقارير ألمانية إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني) لإقناع الفرنسي بالرحيل عن ملعب أليانز أرينا، وهو رقم من شأنه أن يمثل إعلان نوايا قوي من جانب مجموعة الملاك بقيادة FSG.
أوليس، الذي أبهر الجميع منذ انتقاله إلى الدوري الألماني، يتناسب مع وصف "نجم الجماهير" الذي قدمه جيرارد. ومع ذلك، فهو ليس الاسم الوحيد على قائمة المرشحين. يقال أيضًا إن ليفربول يراقب عدة أهداف بارزة أخرى، بما في ذلك يان ديوماندي من آر بي لايبزيغ ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أنتوني جوردون وجارود بوين وديان كولوسيفسكي ومحمد كودوس ويانكوبا مينتيه، بينما يقيّمون خياراتهم لعصر ما بعد صلاح.
أمامنا مرحلة انتقالية صعبة
إن تعويض لاعب كان يسجل بانتظام ما لا يقل عن 20 هدفاً في الموسم ليس بالأمر السهل، وستشكل الفجوة في الجناح الأيمن التحدي الأكبر الذي يواجه قسم التعاقدات بالنادي هذا الصيف. وبما أن صلاح كان حجر الزاوية في نجاح النادي تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت، فإن الضغط من أجل إتمام صفقة التعاقد هذه بشكل صحيح هائل.
في حين أظهر اللاعبون الشباب الواعدون مثل ديوماندي لمحات من التألق، فإن إصرار جيرارد على ضم نجم مؤكد يعكس قلق جماهير النادي. إذا أراد الريدز المنافسة على الألقاب الكبرى الموسم المقبل، فإن العثور على لاعب قادر على تكرار تأثير صلاح "الجاذب للجماهير" سيكون القصة الحاسمة في فترة الانتقالات.