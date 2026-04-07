ستيفن جيرارد يحدد بديل محمد صلاح المثالي في ليفربول

أقر جيرارد بالصعوبة البالغة في تعويض لاعب بمكانة صلاح، لكنه أعرب عن ثقته في سجل النادي الحافل بالنجاح في تطوير خط الهجوم بعد خسارة لاعبين أساسيين.

وفي حديثه إلى برنامج "talkSPORT Breakfast"، أوضح قائد الريدز السابق: "أعتقد أن القلق، إذا كنت تحاول استبدال صلاح، من حيث وجود بديل مماثل، هو أنه لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين يمكنك التعاقد معهم. أعتقد أن أوليسي سيكون أحد هؤلاء، لكنني لا أعتقد أنه سيكون متاحًا. لكن من واقع خبرتي كلاعب في ليفربول، وكذلك منذ أن غادرت، فإن فريق التعاقدات في ليفربول سيكون لديه خيارات مختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم سيبحثون عن بديل مماثل.

"عندما اضطررنا إلى استبدال [ساديو] ماني، على سبيل المثال، اخترنا [لويس] دياز، الذي يختلف قليلاً، إذا جاز التعبير، أو عندما غادر [لويس] سواريز، كان لديهم أنواع مختلفة من الخيارات لمحاولة استبدال اللاعبين. لكن ليفربول لديه سجل رائع في استبدال أفضل اللاعبين الذين رحلوا من قبل، لذا لدي ثقة تامة من وجهة نظر التعاقدات بأن لديهم خيارات مختلفة، وليس بالضرورة لاعبًا مشابهًا، لكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه يجب عليهم محاولة تعويض دور ما في صناعة الأهداف من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهو أمر صعب للغاية، لأنهما كانا رائعين للغاية مع ليفربول لسنوات عديدة."



