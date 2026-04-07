ستيفن جيرارد يبدي رأيه بشأن احتمال إقالة آرني سلوت وسط «حزن» بسبب الأداء السيئ لليفربول

على الرغم من الاستثمار القياسي الذي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني في التعاقد مع لاعبين جدد الصيف الماضي، فإن الموسم الثاني لـ«سلوت» قد تعثر بشكل ملحوظ. ويقبع ليفربول حاليًا متأخرًا بـ21 نقطة عن أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه معركة شاقة للغاية لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الأمر الذي يثير استياء جيرارد.

وقال جيرارد لـ talkSPORT: "أعتقد أنه إذا لاحظت الإدارة والقيادات العليا هذه الفجوة، وتوسع الفارق بيننا وبين أستون فيلا ومانشستر يونايتد أو ازداد سوءًا، فإنني أخشى على منصب المدرب". "لا أريد أن أرى ذلك يحدث. أنا معجب كبير بأرني سلوت. لقد أذهلتني أدائه في موسمه الأول. يجب أن أقول إنه رجل طيب، ومن الواضح أنه مدرب جيد جدًا جدًا، بالنظر إلى العمل الذي قام به.

"أعتقد أن مفتاح هذه الحالة سيكون مباراة فولهام، من حيث ما إذا كان بإمكانه زيادة الضغط على مانشستر يونايتد وأستون فيلا، وإذا تمكن من البقاء في مباراة باريس سان جيرمان حتى الأسبوع المقبل، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام وستكون الأمور في وضع أفضل خلال خمسة أو ستة أيام. لكن إذا ساءت الأمور أكثر من ذلك، سأشعر بالقلق على المدرب، يجب أن أقول ذلك."

وأضاف بشأن تراجع مستوى ليفربول: "أعتقد أنني أشعر بالحزن أكثر منك، دعني أقول لك، من حيث مشاهدتهم بشكل فردي وجماعي. لأنهم ابتعدوا كثيرًا عن هوية الفريق، وعن المعايير التي وضعوها على مدار السنوات الماضية."