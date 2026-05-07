ستيفن بيرجفاين لم يكن الأول ومفاجأة جالينو!.. الكشف عن "قائمة رامون بلانيس الكاملة" لتدعيم الاتحاد

وفي هذا السياق.. كشف الناقد الرياضي أحمد عفيفي، عن أنه تحصل على معلومة من مصادره؛ بخصوص "قائمة" المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

عفيفي أشار عبر "بودكاست مرتدة"، إلى أن هذه القائمة؛ كانت قبل التعاقد مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، صيف عام 2024.

وشدد عفيفي على أن بيرجفاين؛ كان "الخيار الثاني" لبلانيس في هذه القائمة، وليس الأول.

وأوضح أن البلجيكي لياندرو تروسارد، جناح أيسر العملاق الإنجليزي آرسنال؛ كان هو "الخيار الأول" في قائمة المدير الرياضي الإسباني، لضمه في 2024.