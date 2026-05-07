ستيفن بيرجفاين لم يكن الأول ومفاجأة جالينو!.. الكشف عن "قائمة رامون بلانيس الكاملة" لتدعيم الاتحاد

واستكمالًا لخبره.. عرض الناقد الرياضي أحمد عفيفي، قائمة المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس "الكاملة"، لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في 2024.
هذه القائمة التي وضعها بلانيس، قبل التوقيع مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ جاءت على النحو التالي:
* 1/ البلجيكي لياندرو تروسارد "آرسنال".
* 2/ الهولندي ستيفن بيرجفاين "أياكس أمستردام".
* 3/ الصربي فيليب كوستيتش "يوفنتوس".
* 4/ الهولندي ممفيس ديباي "كورينثيانز - حر وقتها -".
* 5/ ويندرسون جالينو "بورتو - الأهلي حاليًا -".
وأساسًا.. الاتحاد كان قريبًا جدًا من التعاقد مع جالينو صيف 2024؛ ولكنه تراجع وضم بيرجفاين، ليذهب النجم البرازيلي إلى عملاق جدة الأهلي في يناير 2025.
وعن ذلك يقول عفيفي: "ليس عندي أي مشكلة أن يكون بيرجفاين أو تروسارد أو كوستيتش، في مقدمة القائمة؛ لكن الذي سيجنني أن بلانيس، وضع ديباي قبل جالينو".
واعتبر عفيفي أن ديباي، لا يمتلك أي مواصفات اللاعب الجيد؛ سواء كان ذلك في "الرقم 10" أو الجناح، أو حتى كمهاجم.