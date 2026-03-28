ستيفانو فيوري في حوار مع «CM»: «تلك المرة التي ألقاني فيها ستام بين نباتات فورميلو»

لقد مر عشرون عاماً على فوز إيطاليا بكأس العالم، لكن ستيفانو فيوري لا يزال يفكر في ذلك. بشيء من الأسف، لعدم انضمامه إلى تلك المجموعة رغم أنه كان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي بقيادة مارسيلو ليبي. السبب؟ يشرحه لنا المعني بالأمر في مقابلتنا: "ربما كانت تلك السنة الأهم في مسيرتي - يقول فيوري - لكن الخلافات التي حدثت مع رانييري في فالنسيا جعلتني أفقد مكاني في المنتخب وأغيب عن كأس العالم 2006، رغم أنني كنت ضمن مجموعة المنتخب في تلك الفترة. كان رانييري هو من أرادني بشدة في إسبانيا، ثم اهتم بمصالحه الخاصة ولم يسمح لي باللعب". بعد بعض التجارب ضمن طاقم ماسيمو أودو، ينتظر لاعب الوسط السابق اليوم مشروعًا جديدًا يقنعه، وفي غضون ذلك، أطلق آلة الزمن مستعيدًا مسيرته بين الحكايات والكواليس.



