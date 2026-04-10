ستطلق «نتفليكس» فيلمًا رسوميًا عن البطلة الأرجنتينية إيمي مارتينيز

سيعتمد الفيلم على فكرة تدور حول صبي صغير يكتشف أن لديه القدرة على إيقاف الزمن، في إشارة إلى رباطة الجأش والقوة الذهنية اللتين ميزتا مسيرة مارتينيز المهنية - لا سيما خلال ركلات الترجيح التي تتسم بضغوط شديدة. وسيجمع الفيلم بين الرسوم التوضيحية للرسام الأرجنتيني الشهير ريكاردو سيري، المعروف على نطاق واسع باسم «لينيرز»، ولقطات أرشيفية ومقابلات مع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء الفريق. سيشارك في المشروع أيضًا المنتجان التنفيذيان سيرجيو فيرارو وأليخاندرو جريكو، مع أندريس إميليو كمدير للبرنامج، وستتولى شركة Pegsa الإنتاج.

حقق مارتينيز انطلاقة دولية في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب دورًا حاسمًا في النجاحات الكبرى للأرجنتين، بما في ذلك كأس أمريكا 2021، وفيناليسما 2022، وكأس العالم 2022، وكأس أمريكا 2024.