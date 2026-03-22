توقف إنتر في فلورنسا، مما أدى إلى تباطؤ مسيرته نحو لقب الدوري، بينما اقترب ميلان وأصبح الفارق الآن 6 نقاط؛ من ناحية أخرى، هناك فيورنتينا التي حصدت نقطة مهمة، للترتيب وفي المقام الأول للمعنويات، فخلف التعادل 1-1 أمام فريق كريستيان تشيفو هناك رسالة واضحة لجميع المنافسين: الفيولا ما زالوا على قيد الحياة، ويواصلون الابتعاد عن منطقة الهبوط ويحققون النتيجة الإيجابية الثالثة على التوالي في الدوري (فوز وتعادلان). تقدم النيرازوري بهدف من بيو إسبوزيتو في الدقيقة الأولى من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل شير ندور هدف التعادل في الدقيقة 77.
ستراماتشيوني: "كين وريتيغي سيشكلان الثنائي الهجومي الأساسي لمنتخب إيطاليا بقيادة غاتوسو، وسيشارك بيو إسبوزيتو في وقت لاحق من المباراة"
أثناء تحليله للمباراة في استوديوهات DAZN، تحدث أندريا ستراماتشيوني أيضًا عن المنافسة الداخلية بين كين وبيو إسبوزيتو، متنبئًا بالثنائي الهجومي المحتمل لإيطاليا استعدادًا لمباراة الخميس ضد أيرلندا الشمالية في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم: «يأتي غاتوسو إلى المنتخب الوطني بعد سباليتي ويراهن على كين وريتيغي، فهذه هي بصمته؛ جوهر هويته في المنتخب الوطني. ثم من الواضح أن تطور بيو إسبوزيتو هو خبر رائع لكرة القدم الإيطالية، لكنني أعتقد أنه سيتمكن من اللعب أثناء المباراة لأنني مقتنع بأن الثنائي الهجومي كين-ريتيغي هو السمة المميزة لمدربنا. وأتمنى، ربما في الدقائق الأخيرة ضد فريق قوي بدنيًا مثل أيرلندا الشمالية، أن تكون هناك حاجة للاعب مثل بيو. أرى في ريتيغي تلك القوة، تلك الطاقة التي نحتاجها عندما نلعب مثل هذه المباريات".
