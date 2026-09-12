كشف عثمان ديمبيلي، حامل لقب الكرة الذهبية الحالي، عن رغبته القوية في الاحتفاظ بأرقى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم. وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان كيف غيّر الفوز بهذه الجائزة مجرى حياته، مشدداً على أن الكأس ستبقى في حديقة الأمراء.
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"ستبقى في باريس".. ديمبيلي يوجه رسالة قوية بشأن الكرة الذهبية 2026
ديمبيلي يتحدث عن ترشحه للكرة الذهبية
تحدث ديمبيلي بصراحة عن طموحاته بشأن الكرة الذهبية لعام 2026 عقب الإعلان عن القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعباً. وبعد مرور أسبوع واحد على الكشف عن المرشحين، فتح حامل اللقب قلبه في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، تزامناً مع انطلاق الحملة الدعائية للجائزة المرموقة.
كان نجم هجوم الفريق الباريسي قد توج بالجائزة في 22 سبتمبر 2025 بعد موسم استثنائي سجل خلاله 33 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. ويحلم الآن بالدفاع عن تاجه خلال الحفل المرتقب في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.
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الحياة داخل عائلة كروية شديدة التميز
وبالعودة إلى إنجازه التاريخي قبل عام، اعترف الدولي الفرنسي بأن رفع هذه الكأس غيّر تفاصيل حياته اليومية بالكامل. وكشف ديمبيلي أن معرفة الناس به أينما ذهب منحته منظوراً جديداً لمكانته في عالم الساحرة المستديرة.
وقال ديمبيلي: "لقد انضممت إلى عائلة استثنائية للغاية تضم لاعبين مذهلين. بمجرد أن تسير في الشارع أو تذهب إلى مطعم، يتعرف عليك الناس بصفتك فائزاً بالكرة الذهبية. الجميع يتحدث معك عن هذه الكأس، وهذا هو ما يتغير حقاً".
وعلى الرغم من هذه الشهرة الواسعة، أكد ديمبيلي أنه يعمل بجد ليظل متواضعاً، مضيفاً: "مهما حدث، أريد أن أبقى نفس الشخص، وألا أنسى أبداً من أين أتيت، وألا أنسى أن كل زملائي في الفريق ساعدوني بالطبع لتقديم هذا الأداء الرائع".
نجم باريس واثق من بقاء الجائزة في العاصمة الفرنسية
تأتي تصريحات ديمبيلي في وقت يدافع فيه زملاؤه المرشحون، وعلى رأسهم كيليان مبابي، عن حظوظهم قبل بدء التصويت. ومع ذلك، يظل نجم باريس سان جيرمان مقتنعاً تماماً بأن الكرة الذهبية لن تغادر العاصمة الفرنسية.
وأكد ديمبيلي: "ستبقى الجائزة في أيدي أحد لاعبي باريس سان جيرمان. أنا شخص تنافسي، لذا هدفي هو الفوز بها مرة أخرى. ولكن، كما قلت، أنا لا أجعلها هوساً بالنسبة لي. ندرك جيداً أن المنافسة هذا العام ستكون صعبة، وأن الفائز بالكرة الذهبية لم يُحسم بعد، لكننا سنرى ما سيحدث".
- Getty Images Sport
بدء العد التنازلي لحفل جوائز لندن
مع تبقي ستة أسابيع فقط على تتويج الفائز، يصب ديمبيلي تركيزه على الحفاظ على مستواه مع ناديه ومنتخب بلاده. ويبقى الاحتفاظ بالجائزة هدفاً رئيسياً للمهاجم الفرنسي، حتى وإن كان يرفض أن يتحول الأمر إلى هوس يطارده.
وسيترقب عالم كرة القدم لمعرفة ما إذا كان ديمبيلي سيتمكن من الاحتفاظ بتاجه أو حتى يحصل عليه زميله الجورجي كفيتشا كفاراتسيخليا، عندما يقام الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر، وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يشتعل النقاش حول هوية اللاعب الذي سيحمل الكرة الذهبية لعام 2026.
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