"ستبقى في باريس".. ديمبيلي يوجه رسالة قوية بشأن الكرة الذهبية 2026

وبالعودة إلى إنجازه التاريخي قبل عام، اعترف الدولي الفرنسي بأن رفع هذه الكأس غيّر تفاصيل حياته اليومية بالكامل. وكشف ديمبيلي أن معرفة الناس به أينما ذهب منحته منظوراً جديداً لمكانته في عالم الساحرة المستديرة.

وقال ديمبيلي: "لقد انضممت إلى عائلة استثنائية للغاية تضم لاعبين مذهلين. بمجرد أن تسير في الشارع أو تذهب إلى مطعم، يتعرف عليك الناس بصفتك فائزاً بالكرة الذهبية. الجميع يتحدث معك عن هذه الكأس، وهذا هو ما يتغير حقاً".

وعلى الرغم من هذه الشهرة الواسعة، أكد ديمبيلي أنه يعمل بجد ليظل متواضعاً، مضيفاً: "مهما حدث، أريد أن أبقى نفس الشخص، وألا أنسى أبداً من أين أتيت، وألا أنسى أن كل زملائي في الفريق ساعدوني بالطبع لتقديم هذا الأداء الرائع".