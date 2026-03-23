سبيزيا: رحيل دونادوني أصبح رسمياً. عودة دانجيلو

انتهت مغامرة روبرتو دونادوني على مقاعد البدلاء في نادي سبيتسيا. أصبح إقالته رسمية: "يعلن الرئيس تشارلي ستيليتانو أنه في ختام لقاء صادق وبناء مع المدرب روبرتو دونادوني، بحضور مالك النادي توماس روبرتس، تم التوصل إلى قرار متفق عليه تمامًا، اتُخذ بالتراضي بين الطرفين، من أجل مصلحة النادي والفريق. - كما ورد في البيان - وبالتالي تم التوصل إلى انفصال بالتراضي يؤكد على علاقة التقدير المتبادل التي تتجاوز الجوانب الرياضية. ويود النادي أن يشكر المدرب دونادوني وطاقمه على الجدية والمهنية والالتزام الذي أبدوه منذ وصولهم إلى خليج الشعراء، ويتمنى لهم كل التوفيق على الصعيدين الشخصي والمهني".



