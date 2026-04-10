كما أنه يأمل في مواجهة ألمانيا في كأس العالم! ولا يزال اللاعب الجديد الذي كلف نادي شتوتغارت ملايين اليورو مدينًا له بإثبات جدارته

ومنذ ذلك الحين، لم يسجل سوى 30 دقيقة من المشاركة في ست مباريات بالدوري الألماني، مع تمريرة حاسمة واحدة ضد نادي سانت باولي. وقد أظهر أريفالو الإمكانات التي يتمتع بها هذا اللاعب السريع في المراوغة، لا سيما في أول ظهور له، والذي لا يزال حتى الآن آخر ظهور له، مع فريق الاحتياطي في الدوري الألماني الثالث. ففي المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 على نادي فالدوف مانهايم، سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر. لكن لا يوجد الكثير من الأخبار الإيجابية الأخرى. يبدو أن جميع الأطراف المعنية كانت تأمل في تحقيق المزيد من هذا الانتقال.

قبل مباراة سانت باولي، لم يتمكن أريفالو من الانضمام إلى تشكيلة الدوري الألماني أربع مرات، مما أدى إلى مشاركته القصيرة مع الفريق الاحتياطي. كما لم يكن هناك مكان للشاب الإكوادوري في تشكيلة الدوري الأوروبي. "لا يمكننا إدراج سوى عدد محدود من اللاعبين في القائمة. والآخرون متقدمون علينا قليلاً في الوقت الحالي"، هكذا أوضح هونيس قراره آنذاك في فبراير: "جيريمي قادم من دوري آخر، وثقافة أخرى. كنا نأمل بالطبع أن تسير الأمور بشكل أسرع قليلاً. ومع ذلك، كنا نعلم أن مثل هذه الحالة قد تحدث".

هل كان الانتقال إلى الدوري الألماني الطموح مبكرًا جدًا بالنسبة لأريفالو؟ ليس بالضرورة. كانت البدائل في الهجوم، كما تنبأ هونيس في الصيف، محدودة جدًا وقت الانتقال. التعادل 0-0 أمام تي إس جي هوفنهايم قبل فترة الراحة الشتوية القصيرة يدعم هذه الفرضية. على الرغم من الافتقار الواضح للقوة التهديفية في الثلث الأخير من الملعب، لم يقم مدرب VfB بإجراء سوى تغييرين فقط - بل لم يقم بتغيير هجومي سوى مرة واحدة فقط بإشراك كريس فوريش. وقد حل محله تياجو توماس، الذي جرب - مثل بواناني أيضًا - اللعب في مركز الهجوم هذا الموسم بحكم الضرورة. كلاهما يبرزان قوتهما أكثر عندما يلعبان من العمق.

بالإضافة إلى ذلك، كان بلال الخانوس مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية - وغاب إرميدين ديميروفيتش، بعد بدايته الرائعة للموسم، في غياب مؤقت لدينيز أونداف، حيث سجل خمسة أهداف منذ أوائل أكتوبر، بسبب إصابة معقدة في القدم. استغرق التعافي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية، مما أدى إلى تأجيل عودته حتى استئناف الدوري الألماني في أوائل يناير. وبذلك، كان الطريق ممهدًا تمامًا أمام أريفالو لتحقيق ظهور ناجح.